Papa Francisco: ¿En qué casos aplica la renuncia que firmó?

Mi carta de renuncia no significa que la dimisión de un Papa deba convertirse en algo normal, mencionó en una entrevista hace meses

Por: César Omar Leyva

A raíz de los recientes problemas de salud del Papa Francisco, que lo mantienen hospitalizado desde el 14 de febrero, varios medios han retomado el tema de una supuesta renuncia firmada por el pontífice. Sin embargo, no todas las especulaciones que circulan son correctas.

Según el portal DesdeLaFe.mx, medio oficial de la Arquidiócesis Primada de México, es crucial que los lectores no se dejen influenciar por las fake news que circulan, algunas de las cuales afirman erróneamente que Francisco ya ha presentado su renuncia de manera oficial.

¿EXISTE O NO UNA CARTA DE RENUNCIA?

Con la revelación de los detalles sobre la infección polimicrobiana y la neumonía bilateral que padece Francisco, se reavivaron los rumores sobre la existencia de una renuncia firmada por el Papa. Es cierto que Francisco firmó dicha carta, pero lo hizo al inicio de su pontificado en 2013.

El propio Papa Francisco ha mencionado en diversas entrevistas que entregó el documento al entonces Secretario de Estado, Tarcisio Bertone, por lo que hoy el papel podría estar en manos de Mons. Pietro Parolin, el actual Secretario de Estado.

Ante las preguntas de los entrevistadores sobre este tema, Francisco explicó: "Para eso lo digo. Ahora alguien irá a pedírselo a Bertone: '¡Dame el papelito!' (ríe). Seguramente lo entregó al Cardenal Pietro Parolin, el nuevo Secretario de Estado. Yo se lo di a Bertone cuando era Secretario de Estado", destacó el Papa Francisco.

El Papa Francisco aborda por primera vez su renuncia, en esta entrevista en exclusiva a @ABC_es: «Ya he firmado mi renuncia en caso de impedimento médico».



«Para eso lo digo. Ahora alguno irá a pedírselo a Bertone: ¡¡Deme el papelito!!'»https://t.co/JhytTSjzHW pic.twitter.com/NdsEPpIoTS — ABC.es (@abc_es) December 18, 2022

¿EN QUÉ CASOS APLICARÍA LA RENUNCIA?

En la carta, el Papa establecía que su renuncia entraría en vigor si llegaba a sufrir impedimentos graves y permanentes de salud que le imposibilitaran cumplir con su función como obispo de Roma y pastor de la Iglesia universal.

Durante un viaje a África en 2023, Francisco volvió a hablar sobre este tema y aclaró que la renuncia de un Papa no debe convertirse en una "moda". Aseguró que, aunque Benedicto XVI tuvo el coraje de renunciar debido a problemas de salud, él no contempla esta opción en su agenda por el momento.

"Mi carta de renuncia no significa que la dimisión de un Papa deba convertirse en algo normal. Benedicto lo hizo porque no quería continuar debido a su salud. Por ahora, no tengo esa intención. Creo que el ministerio del Papa es ad vitam (para toda la vida)", enfatizó el Santo Padre.

HUBO MEJORÍA, PERO SIGUE EN RIESGO

Hoy, los médicos del Papa Francisco, que lo atienden en el hospital Gemelli de Roma, indicaron que ha experimentado una ligera mejoría. Sin embargo, eso no significa que haya superado el peligro.

Los especialistas informaron que el líder de la Iglesia Católica ya puede sentarse y atender algunos asuntos desde su habitación en el hospital, pero aún presenta problemas respiratorios, por lo que se requiere que continúe en reposo.

Para que la renuncia firmada por Francisco tuviera efecto, él debería estar en una situación que le impidiera ejercer plenamente sus facultades mentales, algo que por ahora no es el caso.