Neuralink avanza: Pruebas de chips cerebrales para controlar brazos robóticos

Neuralink, la empresa de neurotecnología liderada por Elon Musk, ha dado un paso crucial en su misión de integrar la tecnología con el cerebro humano.

Este lunes, la compañía anunció que recibió la autorización para probar su innovador chip cerebral Implante N1, diseñado para permitir que personas con parálisis controlen brazos robóticos únicamente con sus pensamientos.

A través de un comunicado en la red social X, Neuralink expresó su entusiasmo por este avance. "Este es un primer paso importante hacia la recuperación no solo de la libertad digital, sino también de la libertad física", señaló la empresa.

Este ensayo marca un hito en el desarrollo de su interfaz cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés), una tecnología que promete revolucionar la manera en que las personas con discapacidades interactúan con el mundo.

We´re excited to announce the approval and launch of a new feasibility trial to extend BCI control using the N1 Implant to an investigational assistive robotic arm.



This is an important first step towards restoring not only digital freedom, but also physical freedom. More info...