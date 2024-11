Millones de usuarios abandonan la red social X y migran a Bluesky por esta razón

Bluesky, la red social estadounidense que se presenta como una alternativa a X (anteriormente conocida como Twitter), ha experimentado un crecimiento impresionante al alcanzar un millón de usuarios en tan solo 24 horas.

Este notable aumento de usuarios se produce en un contexto en el que X, la plataforma propiedad de Elon Musk, enfrenta una significativa caída en su base de usuarios y la crítica por sus cambios en las políticas de moderación y funcionamiento.

La propia Bluesky celebró este hito en un mensaje publicado tanto en su plataforma como en X, donde expresaron su gratitud a los nuevos miembros que se unieron.

it's official — 1,000,000 people have joined Bluesky in just the last day!!!



