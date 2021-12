Muere jovencita cuando se disponía a bailar su vals

Según los presentes comunicaron que en el momento que la debutante se disponía a iniciar su vals abrazada de su hermano quien le había entregado un ramo de flores, esta se descompensó cayendo al piso.

Ante el asombro de todos por lo ocurrido, algunos se acercaron para tratar de reanimarla mientras mediante la técnica cardiopulmonar, mientras arribaba personal de emergencia, quienes la trasladaron aún con signos vitales a recibir atención médica al hospital de Maschwitz.

Lamentablemente los médicos que la atendieron poco pudieron hacer y minutos más tarde informaron sobre el deceso de la jovencita a causa de un paro cardio respiratorio.

A través de Facebook su consanguíneo, de 26 años de edad, realizó una publicación muy emotiva por la pérdida de su hermana manifestando la pena que lo embarga a él y a su familia por su partida.

"Te fuiste abrazándome y diciéndome te amo, fue lo último que hiciste; cuando todo se me hacía oscuro, tú me llenabas de luz con tu risa y un fuerte abrazo. Ahora ayúdame a ser fuerte por mami y mi familia, porque yo quedo en tus manos; cuando quieras, me avisas y me llevas contigo", se lee en la publicación.