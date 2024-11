Medios internacionales y figuras públicas anuncian retiro de X (twitter)

En un movimiento que ha captado la atención mundial, medios como The Guardian y La Vanguardia han anunciado su salida de X, antes conocida como Twitter.

Estas decisiones reflejan un rechazo a la dirección que ha tomado la plataforma bajo la administración de Elon Musk, quien ha sido acusado de promover un ambiente de desinformación y contenido tóxico.

El diario británico The Guardian mencionó que X se ha vuelto una plataforma problemática, señalando que "la campaña presidencial estadounidense subrayó lo que hemos notado: X es un medio tóxico y su dueño ha usado su influencia para moldear el discurso político".

Además, el medio explicó que los beneficios de permanecer en la red ya no compensan los aspectos negativos.

Por su parte, La Vanguardia destacó que la red se ha transformado en una "caja de resonancia" para teorías conspirativas y mensajes de odio sin moderación efectiva. Este fenómeno ha llevado a otros medios europeos, como el sueco Dagens Nyheter, a tomar decisiones similares, buscando espacios más seguros para la difusión de contenido.

Why the Guardian is no longer posting on X https://t.co/j4fRgzSYde