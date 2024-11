Bluesky: La red social que podría sustituir a X tras decepción de usuarios

La reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y su regreso a la Casa Blanca han desencadenado una reacción masiva en la esfera digital, particularmente en X (antes conocida como Twitter), red social que los usuarios comparan con Bluesky.

X, la plataforma, propiedad de Elon Musk, ha sido objeto de críticas por el respaldo que este ha brindado al mandatario republicano, no solo en lo financiero, sino también en su rol como figura pública en actos políticos.

Aunque todavía es pronto para cuantificar con precisión cuántos usuarios han migrado de X, los indicios son claros: Bluesky se perfila como la alternativa preferida por quienes buscan un entorno menos politizado y más orientado a la comunidad.

La plataforma, fundada por Jack Dorsey, cofundador de Twitter, ha experimentado un crecimiento vertiginoso al sumar un millón de nuevos usuarios en una sola semana, alcanzando la cifra total de 15 millones de cuentas activas.

Aunque sigue estando lejos de los 275 millones de Threads de Meta y de los 550 millones de X, su éxito reciente la ha posicionado como la app más descargada en Estados Unidos.

Bluesky se lanzó como un proyecto experimental de Twitter en 2019, con el objetivo de crear un protocolo de redes sociales descentralizado llamado AT Protocol. Sin embargo, tras la adquisición de Twitter por Musk, Bluesky se independizó como una entidad separada.

Sus principios están alineados con la idea de ofrecer una experiencia de red social más abierta y controlada por los usuarios.

it's official — 1,000,000 people have joined Bluesky in just the last day!!!



welcome https://t.co/x6v5YW0WFTpic.twitter.com/ifpjZFpYsf