VIDEO | Nicolás Maduro ordena suspender la red social X en Venezuela

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela ha ordenado bloquear durante diez días la red social X, antes Twitter, por "incitar al odio y violar todas las leyes del país latinoamericano", en un nuevo enfrentamiento entre el mandatario venezolano y el multimillonario estadounidense Elon Musk, propietario de la mencionada red social.

"Musk es el dueño de X, y ha violado todas las normas. Todas las normas de la propia red social Twitter, hoy conocida como X, incitando al odio, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos. Y en Venezuela hay ley, y vamos a hacer respetar la ley", relató Maduro durante un evento con simpatizantes para celebrar su reelección.

Maduro y Musk se han enganchado en una serie de acusaciones desde que se publicaron los cuestionados resultados electorales que le otorgaron un tercer mandato de seis años al presidente venezolano.

El millonario Elon Musk ha mostrado abiertamente su apoyo a la oposición en Venezuela, principalmente a la ex aspirante presidencial, María Corina Machado.

It is time for the people of Venezuela to have the chance for a better future.



Support Maria Corina! https://t.co/d122luXBbk