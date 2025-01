Jeff Bezos cumple 61 años en medio de controversias por su conexión con Donald Trump

Jeff Bezos, el fundador de Amazon, celebra sus 61 años en medio de un escenario político que vuelve a ponerlo en el foco de la polémica. Bezos, que en noviembre de 2022 expresó su intención de aportar una considerable cantidad de su enorme patrimonio.

Bezos ha causado recientemente sorpresa con declaraciones conciliadoras hacia Donald Trump, quien actualmente se encuentra en la carrera para un segundo mandato como mandatario de Estados Unidos. Esta transformación de tono provoca algunas interrogantes: ¿qué motiva este cambio en su posición y cuáles podrían ser las consecuencias?

LA DECLARACIÓN DE JEFF BEZOS

En una conversación durante el congreso DealBook de The New York Times, Bezos indicó: "En realidad, soy muy optimista esta vez", al referirse a las estrategias de Trump para disminuir las normativas gubernamentales. Añadió: "Parece tener mucha energía en torno a la reducción de la regulación". "Si puedo ayudar a lograrlo, lo ayudaré". Estas declaraciones asombran debido al pasado de conflictos entre ambos, que abarcan severas críticas de Trump a Amazon y The Washington Post, propiedad de Bezos.

UN HISTORIAL CONFLICTIVO

En su primera administración, Trump imputó a Amazon de utilizar el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) y de eludir la carga fiscal. Adicionalmente, señaló al Washington Post como un medio que propaga noticias falsas (fake news). Por otro lado, Bezos replicó en múltiples ocasiones al categorizar a Trump como un líder que ponía en peligro los principios democráticos.

En 2019, la tensión aumentó cuando Amazon informó que había roto un acuerdo de multimillones de dólares con el Departamento de Defensa de Estados Unidos a causa de los "ataques a fondo" de Trump, según reportó CNBC. No obstante, Bezos en ocasiones adoptó un tono más conciliador, como durante la transición presidencial de 2016, cuando resaltó la relevancia de la innovación para la creación de puestos de trabajo.