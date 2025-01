Donald Trump amaga con tomar el Canal de Panamá por las armas

Donald Trump, quien tomará posesión de sus funciones el 20 de enero, no cesa en su empeño de querer recuperar una de las obras de ingeniería más impresionantes de todos los tiempos: el Canal de Panamá.

Tan es así, que el presidente electo de Estados Unidos amenazó con usar la fuerza armada estadounidense, si llega a complicarse la toma de control tanto del Canal de Panamá, como de Groenlandia.

Lo anterior lo dio a conocer el multimillonario durante una rueda de prensa en su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, tras causar polémica por su deseo de recuperar el control de estas zonas, las cuales son clave para su administración.

Asimismo, Trump reiteró que "se va a desatar el infierno en Medio Oriente" en caso de que los rehenes que están en manos de Hamás no sean liberados antes de su toma de posesión.

"Si no están de vuelta cuando yo asuma el cargo, se va a desatar el infierno en Medio Oriente, y no será bueno para Hamás ni, francamente, para nadie. Se desatará el infierno. No tengo que decir más, pero así son las cosas", amenazó el mandatario estadounidense electo.

También criticó a Joe Biden y su política exterior en el manejo de la guerra en Ucrania, el retiro de las tropas en Afganistán, así como el conflicto que se registra en Israel.

Finalmente, se mantuvo firme en no proteger a los aliados de la OTAN, si estos no incrementaban el dinero que se destina a defensa en sus naciones.