Predicciones acertadas de los Simpson

Los Simpson, con su aguda crítica social, humor irreverente y personajes entrañables, ha logrado mantenerse vigente generación tras generación. Sin embargo, más allá de su éxito como programa de entretenimiento, hay algo que ha llamado aún más la atención de los fanáticos y críticos: las predicciones que parecen haberse hecho realidad a lo largo de los años.

Desde el siglo XXI, Los Simpson se han ganado la reputación de predecir eventos futuros de manera sorprendentemente precisa. Si bien muchos atribuyen estas predicciones a simples coincidencias, hay casos en los que la serie ha adelantado sucesos que parecían completamente improbables en el momento de su emisión.

PREDICCIONES DE ACERTADAS DE LOS SIMPSON

La presidencia de Donald Trump (2016)

Uno de los momentos más sorprendentes de las predicciones de Los Simpson ocurrió en el episodio "Bart to the Future" (2000). En este capítulo, se muestra una visión del futuro en la que Lisa Simpson es presidenta de los Estados Unidos, sucediendo a un Donald Trump que había llegado a la Casa Blanca. En ese momento, la idea de que Trump pudiera ser presidente parecía impensable, pero en 2016, la realidad superó la ficción y Donald Trump se convirtió en el 45º presidente de Estados Unidos.

La caída de las Torres Gemelas (1997)

En el episodio titulado "The City of New York vs. Homer Simpson" (1997), aparece una imagen que se hizo infame después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En una de las escenas, Homero observa un cartel con la palabra "9/11" sobre un avión estrellándose contra las Torres Gemelas. Aunque esta escena fue simplemente una representación de la ciudad de Nueva York y no una predicción de los atentados, la similitud con los trágicos eventos de ese día fue impactante.

El smartwatch (1995)

En el episodio "Lisa's Wedding" (1995), se muestra una visión del futuro en la que los personajes usan dispositivos electrónicos similares a los teléfonos inteligentes y smartwatches. Aunque en 1995 la tecnología de los teléfonos móviles aún estaba en sus etapas iniciales, este episodio mostró una versión del futuro en la que las personas podían llevar en sus muñecas dispositivos de comunicación muy parecida a los actuales smartwatches.

El ganador de la Copa del Mundo de Fútbol de 2022 (2010)

Una de las predicciones más impresionantes ocurrió en el episodio "You Don't Have to Live Like a Referee" (2010), en el que se mostró a la selección de fútbol de Brasil perdiendo la Copa del Mundo de 2022 ante Alemania. Este evento parecía ser un simple chiste en el contexto del episodio, pero en la realidad, Alemania se coronó campeón del torneo en un contexto algo similar, después de vencer a Brasil en las semifinales de 2014.

El escándalo de la FIFA (2014)

En el episodio "The Fool Monty" (2010), Los Simpson también abordaron un escándalo relacionado con la FIFA, organismo que rige el fútbol mundial. En el episodio, se presenta un escándalo de corrupción dentro de la organización, algo que, con el paso de los años, se materializó en 2015 con la detención de altos funcionarios de la FIFA por cargos de corrupción. Este tipo de "burlas" al mundo deportivo parecen estar a la orden del día en Los Simpson, siempre con una dosis de acidez.