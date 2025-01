Predicciones de Los Simpson para este 2025

Ya es una costumbre examinar los capítulos de la serie animada Los Simpson para descubrir algunas de sus predicciones más peculiares a medida que cada año progresa; no obstante, existen algunas que podrían realizarse para el 2025.

LAS PREDICCIONES DE LOS SIMPSON

Aunque hay escépticos que sostienen que las predicciones de Los Simpson son simplemente casualidades, también hay quienes indican que resulta inusual que anticipen sucesos tan específicos como la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

Hoy en día, hay numerosos análisis que demuestran cómo Los Simpson han anticipado ciertas circunstancias actuales; no obstante, la mayoría de estas con imprecisión.

PREDICCIONES DE LOS SIMPOSIOS PARA EL AÑO 2025

Colonización de Marte

Según Los Simpson, en el capítulo "Las crónicas Marge-ianas", los preparativos para colonizar Marte inician en el año 2026; no obstante, el plan se posterga hasta el año 2051.

Se proyecta que para el año 2050, según Elon Musk, se establezca la colonización de Marte; sin embargo, los progresos de su empresa SpaceX son tan significativos que para el 2025 anticipa tener nuevas noticias.

Fusión de medios

Es notable que en el capítulo "La boda de Lisa", de 1995, se haga referencia a la fusión de una compañía mediática denominada CNNBCBS, que se convertiría en una amalgama de diversas cadenas.

Ese hecho no resulta tan inusual si se considera que las fusiones de medios siguen ocurriendo, como la compra de Fox por parte de Disney o la fusión de Warner Bros.

Conciertos de hologramas

Las presentaciones de hologramas están ganando cada vez más importancia y son gracias a ellas que artistas como Tupac o Elvis, ya muertos, han organizado este tipo de acontecimientos.

Incluso, Kiss anunció que brindará presentaciones a través de esta tecnología.

No obstante, ya se previó esto en el capítulo Bart to the Future, del año 2000, cuando Bart recibe un mensaje holográfico con absoluta normalidad.

Presidenta de los Estados Unidos

En el mismo capítulo, se descubre que, tras el mandato de Donald Trump, Estados Unidos contará con la primera presidenta femenina.

Esta proyección podría cobrar relevancia si se asume que Kamala Harris volverá a aspirar a la presidencia de Estados Unidos y de esta manera se transforme en la primera mujer en el cargo de presidente.

La tercera guerra mundial

El corto de 1987, The Tracey Ullman Show, revela que Homero Simpson se alista para la Tercera Guerra Mundial; no obstante, nunca se materializa.

Esta proyección perdura hoy en día debido a los conflictos y tensiones existentes frente a la eventualidad de una Tercera Guerra Mundial.

La realidad virtual

En el libro Friends and Family, del año 2015, se narra la forma en que en Springfield se utiliza la realidad virtual como medio para huir de la vida cotidiana.

Mark Zuckerberg anticipa que su tecnología Orion representará el siguiente gran avance tras los smartphones.