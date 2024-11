Estos videojuegos compiten por el título de "el más jugado" en 2024

La industria de los videojuegos ha estado marcada por títulos que han definido épocas y tendencias, y 2024 no es la excepción. Aunque aún faltan algunos meses para que termine el año, la pregunta sobre cuál es el videojuego más jugado del mundo en 2024 apunta a un duelo muy cerrado entre dos gigantes de la industria: Fortnite y Minecraft.

UNA DÉCADA DE EVOLUCIÓN CONSTANTE

Desde 2010, el panorama de los videojuegos ha sido dominado por diferentes títulos que marcaron tendencias y cambiaron la manera en que los jugadores interactúan en línea.

Desde el éxito de World of Warcraft en 2010 hasta el boom de Among Us durante la pandemia en 2020, los juegos multijugador y los títulos de mundo abierto han dominado la escena.

En los últimos años, Fortnite se ha mantenido como el líder indiscutible en cuanto a jugadores activos, gracias a sus constantes actualizaciones y colaboraciones con franquicias de entretenimiento que mantienen la atención de millones.

Minecraft, por su parte, ha consolidado su lugar como el juego más vendido de la historia, con más de 238 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 2011 y una base de jugadores activa que sigue creciendo.

¿QUIÉN LIDERA EN 2024?

Este año, la corona de "juego más jugado" parece estar entre Fortnite y Minecraft, ambos respaldados por comunidades sólidas y estrategias de contenido que mantienen a los jugadores comprometidos.

Aunque aún no se ha declarado oficialmente cuál es el líder indiscutible de 2024, los expertos señalan que es probable que uno de estos dos icónicos títulos cierre el año en la cima.

Mientras esperamos los informes finales que confirmarán cuál se llevará el primer puesto de 2024, no cabe duda de que tanto Fortnite como Minecraft seguirán marcando pautas en la industria por su capacidad de reinvención y su impacto en la cultura gamer mundial.