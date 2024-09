Diviértete atrapando objetos cósmicos con el videojuego lanzado por la NASA

Para celebrar el día del videojuego, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, lanzó un entretenido juego que consiste en atrapar la mayor cantidad de objetos cósmicos en la menor cantidad de tiempo posible.

A través de su cuenta de X, la NASA compartió el enlace que lleva a un juego con temática e interfaz similar al Galaxian de los años 80´s. El cual es fácil de jugar pues solo requiere usar las teclas de flechas y barra espaciadora de cualquier teclado de computadora.

"Diviértete un poco con nuestro NASA Román juego del observador espacial" dice la publicación compartida en X (antes twitter). Al dar clic en el enlace adjunto aparece la pantalla de un juego cuyo objetivo es atrapar tantos objetos y fenómenos astrofísicos como sea posible.

Have a little fun on #NationalVideoGameDay with our @NASARoman Space Observer game: https://t.co/1gQW9mEFZv



How many cosmic objects can you catch in 60 seconds? pic.twitter.com/94vP3PoqJW