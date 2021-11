Echa de su bote a león marino asediado por ballenas asesinas

Una usuaria de la plataforma TikTok ha sido duramente criticada por internautas de la misma red y en las que el video se ha compartido, debido a que hizo que un león marino que se resguardaba en su bote saltara al agua en medio de un grupo de orcas que le asediaban.

De acuerdo con el material, aparentemente la fémina está espantada de los enormes cetáceos, se le escucha decir que "no va a interrumpir la cadena alimenticia", así como "no sé qué hacer, no sabía que estabas ahí. Tienes que largarte".