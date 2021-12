Despiadada mujer arroja a un mono a la taza del baño y lo droga

La fémina fue descubierta por las autoridades de Gwent en Gales del Sur, luego de que realizaran una redada buscando estupefacientes en su casa y al revisar su celular encontraron 22 perturbadores videos en los que se le ve maltratando de todas las maneras posibles al animalito.

En uno de los videos se observa a Vicky "N" metiendo al mono dentro de una taza de baño, mientras le grita insultos y jala la cadena.

Otra de las grabaciones revela cuando le da cocaína, adormeciéndolo para seguir maltratándolo.

La Policía del lugar aseveró que el animal recibió comida dañina como hamburguesas y salchichas.

"La mujer maldecía y gritaba, se reía mientras grababa. Jaló la cadena del baño mostrando al pequeño mono aterrorizado, luchando por agarrarse de los bordes de la taza. Un veterinario confirmó que el animalito estaba sufriendo mucho como resultado de los malos tratos ocasionados por la mujer", manifestó una protectora de animales.

Además de las 12 semanas presa, la desalmada mujer deberá pagar una multa de 420 libras esterlinas y tiene prohibido tener animales de por vida. En tanto, el pequeño tití fue llevado a la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, donde recibirá los cuidados necesarios.