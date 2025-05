Hermosillo se suma a la ola contra los narcocorridos: alcalde propone restringir el género musical

En medio del creciente debate sobre el impacto cultural de los narcocorridos en México, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, anunció su postura firme en contra de este género musical, al considerar que glorifica actividades delictivas y transmite ejemplos negativos a las nuevas generaciones.

Durante una conferencia de prensa, el edil expresó su preocupación por la normalización de la violencia en las letras de estas canciones, que suelen relatar las hazañas de integrantes del crimen organizado.

ALCALDE DE HERMOSILLO SE SUMA A LA OLA CONTRA NARCOCORRIDOS

Antonio Astiazarán se sumó a la propuesta del Gobierno de México donde busca eliminar las canciones que hagan apología a la violencia y narcotráfico.

"Yo sí estoy en contra de los narcocorridos. A mí me parece que es un ejemplo que no debemos promover en nuestra ciudad. No quiero que las nuevas generaciones se inspiren en personajes que solo se dedican a delinquir. No es el tipo de sociedad que queremos construir en Hermosillo", afirmó.

La propuesta de restricción en Hermosillo se suma a las medidas que ya han adoptado otros gobiernos locales en el país, donde se han implementado sanciones y prohibiciones para evitar la difusión de narcocorridos en eventos públicos o estaciones de radio.

El auge de este tipo de música ha estado rodeado de polémica por su estrecha relación con el narcotráfico. En investigaciones periodísticas y libros como los de Anabel Hernández, se ha señalado cómo algunos grupos musicales, entre ellos Los Alegres del Barranco, han sido mencionados por su presunta cercanía temática o simbólica con figuras del crimen organizado, lo que ha incrementado la presión social para regular estos contenidos.

Aunque la medida aún no se ha formalizado en Hermosillo, el llamado del alcalde abre la puerta a un nuevo capítulo en la discusión sobre la responsabilidad cultural y social de los contenidos que consumen las audiencias, especialmente los jóvenes.