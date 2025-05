Shakira en Hermosillo: ¿Quién será uno de los cantantes que la acompañará en el concierto?

Shakira sigue sorprendiendo a sus fanáticos de Hermosillo en el marco del concierto Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Cada vez falta menos para el espectáculo que está previsto el 14 de agosto de 2025 en el Estadio Héroe de Nacozari. Los boletos ya están a la venta desde el pasado 10 de abril.

La colombiana anunció uno de los cantantes que la acompañarán en el concierto de agosto y sus seguidores difundieron la noticia rápidamente. Se trata de un artista estadounidense de ascendencia cubana que es muy querido y exitoso en el medio. Si quieres saber de quién se trata no te pierdas esta nota.

¿QUIÉN SERÁ EL INVITADO ESPECIAL DE SHAKIRA EN HERMOSILLO?

El concierto de Shakira en Hermosillo será uno de los eventos más esperados del año. La colombiana para sumar mayor expectativa anunció uno de los artistas que la acompañarán esa noche. Se trata de Pitbull, cantante y compositor estadounidense, con ascendencia cubana, que está de regreso a los escenarios tras el lanzamiento de su sencillo "Now Or Never", al lado de Bon Jovi y "Tamo Bien", en colaboración con Enrique Iglesias y IAmChino.

El cantante acompañará a Shakira en Hermosillo, pero también sus shows programados en Tijuana, Torreón y Monterrey el 13, 20 y 23 de agosto , respectivamente.