Yeri Mua desprecia a sus fans y asegura que sólo quiere ganar dinero

La influencer más polémica del momento Yeri Mua vuelve a estar en tendencia después de que manifestó que a ella sólo le interesa el dinero, no los millones de seguidores con los que cuenta.

""No es mi meta tener 20 millones de seguidores en TikTok, de qué mier... me sirve tener 20 millones de seguidores en TikTok. A mí me interesa ganar dinero hacerme de propiedades, negocios", expresó Yeri MUA.

Además, contó que ya pudo comprar casa en Veracruz y adquirió otra más para sus padres, gracias a la fama que ha conseguido a través de las redes sociales. También dijo que ahora quiere comprar otra para una de sus tías.

"Tú crees que para mí los seguidores lo son todo. Tú crees que me interesa ser influencer toda la vida. A mí me interesa aprovechar este momento, exprimir todo el dinero que pueda para que el día que decida decir adiós voy a tener un respaldo", dijo la influencer.

Los usuarios no vieron bien la opinión de la TikToker y le llovieron críticas y comentarios, pues aseguraron que para poder tener todo el dinero que ella desea, necesita los seguidores.

"A eso se le llama monetizar, pero ya no va a poder hacerlo", "Gracias a quién tiene lo que tiene, gracias a sus seguidores", "Ojalá se de cuenta la gente", "20 millones de ahí come, de ahí viste y todo", "Debe entender que sus seguidores son clave para que ella pueda comprar todo eso que dice", fueron algunos de los comentarios que circularon por parte de los usuarios.