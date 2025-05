Lady Gaga en México: La posible playlist y escenario que impactará en el estadio GNP Seguros

Lady Gaga está de regreso en México tras más de una década de ausencia. Como parte de la promoción de su nuevo álbum Mayhem, la cantante ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días sábado 26 y domingo 27 de abril.

Luego de la presentación de Hombres G el pasado 23 de abril, ya comenzó el montaje del escenario para Lady Gaga. Según las primeras imágenes filtradas, todo apunta a que se reutilizará el mismo esqueleto que dejó la banda española, pero ahora adaptado con pantallas aún más grandes. Cabe mencionar que el escenario de Hombres G ya era considerable en tamaño.

El diseño para la gira Viva la Mayhem será muy similar al que Gaga usará en sus conciertos de Copacabana: dos pantallas gigantes a los costados, una larga pasarela que conecta con una tarima secundaria, y una enorme pantalla principal al fondo, la cual servirá como escenario para las estructuras teatrales que Lady Gaga presentó recientemente en el festival Coachella.

Se espera que más de 120 mil personas asistan a los shows, marcando el regreso de la artista a nuestro país tras su última presentación en 2012 con su Born This Way Ball Tour.

POSIBLE PLAYLIST DEL CONCIERTO DE LADY GAGA EN MÉXICO

Aunque el espectáculo será similar al de Coachella, han surgido rumores de que, para México y Brasil, Gaga presentará un show más extenso con posibles sorpresas en el repertorio. Estas son las canciones confirmadas:

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Abracadabra (Gesaffelstein remix)

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

Alejandro

The Beast

Killah

Zombieboy

Die With a Smile

How Bad Do U Want Me

Shadow of a Man

Kill for Love

Born This Way

Shallow

Vanish Into You

Bad Romance

Además de los temas de Mayhem, el público podrá disfrutar de grandes éxitos de sus álbumes The Fame Monster, Born This Way, Artpop y Chromatica. Debido a la emoción que ha generado su regreso, no se descarta que Gaga incluya una canción especial o algún cover durante sus presentaciones en México.