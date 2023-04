VIDEO. Tania Rincón sufre un ataque de flemas en vivo y los memes se desatan

Cuando los conductores del matutino hablaban sobre el fallecimiento de José Julián Figueroa, la presentadora quiso decir unas palabras, pero un problema en su garganta le impedía hablar bien, ante lo que sus compañeros tuvieron que aguantarse las ganas de reír.

"Lo que se les cuestiona a los hijos de los artistas (...) pero vamos a recordar a Julián en su faceta como papá de José Julián", dijo Tania Rincón, con un peculiar tono de voz.

De inmediato, el momento se viralizó en redes, y los usuarios no dejaron pasar la oportunidad de comparar el momento con el que sufrió Lolita Ayala en 2015, cuando al estar dando las noticias, se le salió un "gallo" que no la dejaba hablar.

Otros internautas se divirtieron diciendo que Tania fue poseída por el espíritu de Chabelo.

Aunque la presentadora trató de aclararse la garganta varias veces, le fue imposible seguir, y lo único que pudieron hacer fue presentar una cápsula.

Impresionantes Imágenes del momento justo en que el espíritu de Chabelo se apodera del cuerpo de Tania Rincónpic.twitter.com/kfxm8B6ZaY — El Meme (@MemetecaOficial) April 11, 2023

El incidente ocurrido a Tania Rincón fue tendencia en redes, y los internautas reaccionaron con divertidos comentarios y la publicación de varios memes.

"No, no es Lolita Ayala. Es el espíritu de Chabelo queriendo alcanzar la inmortalidad poseyendo el cuerpo de Tania Rincón", "De muy mal gusto que Tania Rincón se ponga a imitar a Chabelo", "Chabelo no está muerto, vive en Tania Rincón", "Todos tristes mientras Chabelo se apodera de Tania Rincón", "Acaba de pasar el domingo de resurrección y Tania Rincón habla igualito que Chabelo ¿coincidencia? no lo creo ¿destino? posiblemente ¿al pastor? 8 con pasto y llorona, por favor", publicaron.

Tania Rincón acaba de superar a Lolita Ayala . — Dra. Saldaña (@CINTHYA_GS) April 10, 2023





Lolita Ayala al ver el video de Tania Rincón pic.twitter.com/i5krWhiQNI — Marky Leyva (@ElMarcoLeyva) April 11, 2023

No mames JAJAJAJAJAJAJA No me había reído así desde el gargajo de Lolita Ayala. https://t.co/y80CHotAIH — Capitán Lirismo (@arturiano33) April 11, 2023

Lolita Ayala después de ser desbancada por Tania Rincón: pic.twitter.com/4AfHtoUtiA — Jua? ?it? (@juanremix26) April 11, 2023





¿El síndrome Lolita Ayala o el espíritu de Chabelo?



¿Qué le pasó a Tania, cuates?pic.twitter.com/EeZVI0D6Th — Eduardo Salazar (@lalosalazare) April 11, 2023

Tania Rincón y Lolita Ayala encontrándose en los pasillos de Televisa be like ... pic.twitter.com/yBraankoRA — Flork. (@DimeMarkin) April 11, 2023

Más tarde, la presentadora publicó un video en el que explicó que andaba bastante mal de la garganta y que el doctor ya le había dado medicamentos.