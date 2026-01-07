"Tengo miedo": Jessica Bustos habla sobre presuntas amenazas en proceso legal contra La Cotorrisa

Jessica Bustos, esposa del creador de contenido Xuxo Dom, volvió a causar polémica luego de que la influencer ofreciera nuevas declaraciones públicas sobre la demanda por acoso sexual digital que interpuso contra los conductores del pódcast La Cotorrisa, Ricardo Pérez y Slobotzky.

En entrevista con medios en la Ciudad de México, Bustos denunció que, desde que empezó el proceso legal, ha sido víctima de amenazas de muerte, mensajes intimidatorios y campañas de odio en redes sociales.

Algunas de ellas dirigidas incluso contra su hija menor. La creadora de contenido aseguró que el caso ha tenido un impacto profundo en su vida personal, profesional y familiar, al grado de vivir con miedo constante.

DEFENSA LEGAL DE JESSICA BUSTOS

Scarlett Marquina, abogada de Bustos, explicó que la denuncia se encuentra en etapa de integración, pero advirtió presuntas irregularidades en el actuar de la Fiscalía.

Detalló que el pasado 24 de diciembre se llevó a cabo una audiencia relacionada con omisiones del Ministerio Público, de la cual, según señaló, no fueron notificadas. En esa audiencia se anuló un peritaje psicológico clave para acreditar el daño causado a su representada.

La litigante también afirmó que existe un peritaje privado que demostraría la afectación a la dignidad de Bustos y que ya se solicitaron medidas de protección, mismas que incluyen la prohibición de que los imputados se acerquen o emitan comentarios sobre ella.

Además, descartó que exista una demanda civil o un intento de negociación extrajudicial: el procedimiento, subrayó, es estrictamente penal.

EL TESTIMONIO DE JESSICA BUSTOS

Ante los micrófonos, Bustos fue directa: aseguró que recibe a diario mensajes donde se le sexualiza y se le denigra como mujer, además de información falsa que, afirma, busca desacreditarla.

Negó tener cualquier relación previa con los conductores del pódcast y sostuvo que nunca los conoció en persona. "Solo pido que la Fiscalía y el Ministerio Público hagan su trabajo", expresó.

¿POR QUÉ JESSICA BUSTOS DEMANDA A LA COTORRISA?

La denuncia se originó tras el episodio 308 de La Cotorrisa, donde se realizaron comentarios de índole sexual sobre Bustos, específicamente con bromas sobre su físico. Aunque los involucrados ofrecieron una disculpa pública y eliminaron el fragmento, el proceso judicial continuó.

El caso ocurre además en un contexto de tensión mediática alrededor del pódcast, ya que Ricardo Pérez enfrenta una disputa pública con reporteros de espectáculos por declaraciones relacionadas con Susana Zabaleta, lo que ha intensificado el escrutinio sobre sus contenidos y declaraciones.