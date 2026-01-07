Juan Gabriel será homenajeado con edición especial de "Los Dúo" en el aniversario de su natalicio

Este 7 de enero se conmemora el natalicio de Alberto Aguilera Valadez, uno de los máximos referentes de la música popular mexicana y latinoamericana, conocido mundialmente como Juan Gabriel o El Divo de Juárez.

A casi una década de su fallecimiento, su legado artístico continúa vigente y sumando nuevas generaciones de seguidores, quienes mantienen vivas sus canciones, interpretaciones y el impacto cultural que dejó en México y el mundo.

JUAN GABRIEL SERÁ HOMENAJEADO CON EDICIÓN ESPECIAL DE "LOS DÚO"

En el marco de esta fecha significativa, las redes sociales oficiales del cantautor anunciaron el lanzamiento de una edición especial de su emblemático disco "Los Dúo", un material que promete convertirse en una pieza de colección para los fanáticos del artista.

Esta nueva versión incluirá 16 canciones icónicas, acompañadas de comentarios inéditos de viva voz del propio Juan Gabriel, lo que permitirá al público conocer más sobre el proceso creativo y el significado detrás de algunos de sus temas más representativos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA NUEVA EDICIÓN DE "LOS DÚO"?

La nueva edición de "Los Dúo" llegará a las plataformas digitales el próximo 16 de enero, según confirmaron las cuentas oficiales del Divo de Juárez. Antes de su lanzamiento completo, los seguidores podrán disfrutar de un primer adelanto el 8 de enero, el cual será publicado en el canal oficial de YouTube de Juan Gabriel.

Asimismo, el álbum ya se encuentra habilitado para pre-guardado en servicios de streaming como Spotify, lo que ha permitido a los fans conocer de manera anticipada el repertorio que integrará esta edición especial, aumentando la expectativa en torno a este homenaje musical.

LISTA DE CANCIONES DE LA EDICIÓN ESPECIAL "LOS DÚO"

El disco reúne colaboraciones memorables de Juan Gabriel con artistas de talla internacional, consolidando un recorrido por distintos géneros y generaciones de la música. Los temas incluidos son:

Querida – Juan Gabriel & Juanes

& Juanes Se me olvidó otra vez – Juan Gabriel & Marco Antonio Solís

& Marco Antonio Solís Hasta que te conocí – Juan Gabriel & Joy

& Joy La diferencia – Juan Gabriel & Vicente Fernández

& Vicente Fernández Si quieres – Juan Gabriel & Natalia Jiménez

& Natalia Jiménez Así fue – Juan Gabriel & Isabel Pantoja

& Isabel Pantoja Yo te bendigo – Juan Gabriel & David Bisbal

& David Bisbal Caray – Juan Gabriel & Alejandra Guzmán

& Alejandra Guzmán Siempre en mi mente – Juan Gabriel & Espinoza Paz

& Espinoza Paz Abrázame muy fuerte – Juan Gabriel & Laura Pausini

& Laura Pausini Te lo pido por favor – Juan Gabriel & Luis Fonsi

& Luis Fonsi Verás – Juan Gabriel & José María Napoleón

& José María Napoleón Amor es amor – Juan Gabriel & Antonio Orozco

& Antonio Orozco Pero qué necesidad – Juan Gabriel & Emmanuel

& Emmanuel Ya no vivo por vivir – Juan Gabriel & Natalia Lafourcade

& Natalia Lafourcade Vienes o voy – Juan Gabriel & Fifth Harmony

Cabe señalar que los temas "Así fue" y "Vienes o voy" son los únicos que no incluyen comentarios de viva voz del artista.

Esta edición especial de "Los Dúo" se presenta como un homenaje a la trayectoria y sensibilidad artística de Alberto Aguilera Valadez, permitiendo que sus seguidores revivan su música desde una perspectiva más íntima. Con estas grabaciones inéditas, Juan Gabriel vuelve a conectar con su público, reafirmando por qué su obra sigue siendo un pilar fundamental de la música mexicana y un símbolo de identidad cultural que trasciende el tiempo.