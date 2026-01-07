Andrés Johnson, influencer sonorense, desata polémica por bromear sobre intervención de EU en México

Las declaraciones del influencer sonorense Andrés Johnson han provocado una fuerte ola de críticas en redes sociales, luego de la difusión de un video en el que aborda, desde el humor, la posibilidad de una supuesta invasión de Estados Unidos a México.

¿QUÉ DIJO ANDRÉS JOHNSON?

El clip fue compartido en medio de un contexto internacional sensible, marcado por recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de intervenir en México para combatir al narcotráfico.

Además, se suma a la conversación internacional en internet por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hechos que han reavivado el debate sobre soberanía y geopolítica en América Latina.

La controversia se originó cuando Johnson, fiel a su estilo sarcástico, respondió a una pregunta enviada por un seguidor: "¿Qué harías si Estados Unidos invadiera México?".

En el video, compartido originalmente en Instagram y replicado masivamente en TikTok, X y Facebook, el influencer inicia con un rotundo "No", pero segundos después cambia el tono y afirma, en clave burlesca, "sí quiero".

El giro, lejos de causar risa generalizada, generó confusión y molestia entre miles de usuarios, quienes calificaron la respuesta como ambigua e irresponsable ante un tema que toca directamente la soberanía nacional.

Las críticas se intensificaron cuando Johnson agregó que Estados Unidos "solo quiere entrar por nuestro petróleo", para luego minimizar el recurso al señalar que "en mi vida he visto el petróleo".

Para muchos internautas, estas frases trivializan la importancia histórica, económica y política del petróleo en México y en la región.

En redes, abundan los señalamientos que acusan al creador de contenido de estar desconectado de la realidad social y de usar el humor sin medir el contexto ni las consecuencias.

Hasta el momento, Andrés Johnson no ha ofrecido una disculpa pública ni una aclaración formal, lo que ha contribuido a que la polémica siga creciendo. Además, el videoclip ya fue eliminado de todas sus cuentas en redes sociales.

¿QUIÉN ES ANDRÉS JOHNSON?

Originario de Hermosillo, Sonora, Andrés Johnson es uno de los creadores de contenido más populares del noroeste del país.

Su estilo se basa en el sarcasmo, el humor cotidiano y las respuestas irónicas a preguntas de sus seguidores. Inició su carrera en YouTube con contenidos muy distintos a los actuales, incluyendo manualidades, hasta consolidar el personaje que hoy lo define.

Además de su faceta digital, Johnson es empresario y fundador de "Porkilo Botanas", un proyecto familiar que ha crecido con el impulso de su popularidad en redes. Su lema en Facebook, "Pásale shamacón a reírte un ratito", resume la esencia de su contenido.

El episodio ha abierto un debate más amplio sobre el papel de los influencers en la conversación pública y los límites entre la comedia, la opinión y la desinformación, especialmente cuando su audiencia incluye a millones de jóvenes.