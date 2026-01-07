Abelito se enfrentará a Bull Terrie en el evento de Boxeo ‘Ring Royale’ de Poncho de Nigris

Abelito está listo para dar uno de los pasos más inesperados de su carrera. Lejos de los foros de televisión, los realities y el contenido digital que lo catapultó a la fama, el creador de contenido se prepara para ponerse los guantes y subir al ring frente a miles de personas en un combate que ya encendió las redes sociales.

Su rival será Bull Terrie, también conocido como“El Patillas de la Granja”, en una pelea que ha dividido opiniones y generado una enorme expectativa entre los fans.

ABELITO SE SUBIRÁ AL RING EN PELEA PRESENTADA POR PONCHO DE NIGRIS

El combate entre Abelito y Bull Terrie formará parte de ‘Ring Royale’, un espectáculo que mezcla boxeo, entretenimiento y celebridades, y que busca posicionarse como uno de los eventos más importantes del género en México. El promotor Poncho de Nigris confirmó que la cita será el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, uno de los recintos más emblemáticos de Nuevo León.

De acuerdo con la información oficial, las puertas del recinto abrirán a partir de las 18:00 horas, dando paso a peleas preliminares que servirán de antesala para los combates estelares de la noche. Además del boxeo, el evento contará con shows, conciertos y música en vivo, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa al público asistente.

‘RING ROYALE’ DE PONCHO DE NIGRIS

De acuerdo con la información oficial, las puertas del recinto abrirán a partir de las 18:00 horas, dando paso a peleas preliminares que servirán de antesala para los combates estelares de la noche. Además del boxeo, el evento contará con shows, conciertos y música en vivo, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa al público asistente.

Además del choque entre Abelito y Bull Terrie, la cartelera de ‘Ring Royale’ incluirá otros enfrentamientos que ya generan conversación en redes sociales. Uno de los primeros combates confirmados fue Marcela Mistral vs. Karely Ruiz, una pelea que desde su anuncio desató debate y expectativas entre los seguidores de ambas figuras.

Asimismo, se ha adelantado que el propio Poncho de Nigris podría subir al ring para enfrentar al influencer Cry, aunque este combate aún no ha sido confirmado de manera oficial. Hasta el momento, solo dos peleas han sido anunciadas, pero se espera que en las próximas semanas se revelen más nombres para completar una cartelera que promete estar a la altura de eventos como ‘La Velada del Año’ en España y ‘Supernova Strikers’.

BOLETOS Y PRECIOS PARA ‘RING ROYALE’

Aunque la cartelera completa aún no ha sido revelada, los boletos para ‘Ring Royale’ ya están disponibles a través de Superboletos.com. Los precios varían según la zona del recinto y van desde los 628 hasta los 6 mil 820 pesos.

Lista de precios:

Vip: 6 mil 820 pesos

Ring Side: 5 mil 600 pesos

Diamante: 4 mil 746 pesos

Retráctil Oro: 3 mil 263 pesos

Doritos / Osel / Coke Studio / McCormick / Barrera Platino: 2 mil 259 pesos

Megacable / Plus Ultra / Banco Azteca / Barrera Oro: Mil 946 pesos

Bar & Grill Oro / Platino: Mil 569 pesos

Butaca Oro / Platino / Super Palco: Mil 381 pesos

Preferente Oro / Platino: Mil 130 pesos

Luneta Oro / Platino / Discapacitados: 879 pesos

Balcón: 628 pesos

Con el lema “La corona no es para cualquiera”, ‘Ring Royale’ se perfila como uno de los eventos más ambiciosos del año, y el combate entre Abelito y Bull Terrie promete ser uno de los momentos más esperados de la noche.