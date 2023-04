¿Qué pasó con Drake Bell? El cantante rompe el silencio tras supuesta desaparición

A través de su cuenta de Facebook, la policía indicó que el protagonista de la serie de Nickelodeon "Drake & Josh", había sido visto por última vez el pasado miércoles por la noche, a bordo de un automóvil de color gris y en los alrededores de una escuela secundaria de Daytona Beach.

"Se le considera desaparecido y en peligro. Si sabe dónde está o tiene cualquier información, por favor póngase en contacto con el detective Jayson Wallace", señalaron en la publicación.

Alrededor de dos horas y media después de este mensaje, los agentes informaron que ya tenían contacto con Bell, por lo que podían confirmar que no estaba en peligro.

Antes de ser encontrado el jueves a mediodía, Bell había sido fotografiado en el parque Sea World de Orlando, junto a su hijo Jeremy, fruto de su relación con su exesposa Janet Von Schmeling.

Drake Bell bromea sobre su desaparición

Luego del susto que conmocionó a todo el mundo, el famoso compartió un mensaje en su cuenta de Twitter; sin dar explicaciones sobre su desaparición, solo se limitó a bromear sobre su experiencia.

"Dejas el teléfono en el coche, no contestas en toda la noche y mira lo que pasa", escribió junto a un emoji que aparece llorando de la risa.

You leave your phone in the car and don´t answer for the night and this?