¿Peso Pluma tendrá que pagar a Eslabón Armado cada vez que cante "Ella baila sola"?

Hace unos días Pedro Tovar, compositor del tema "Ella baila sola" que interpreta Peso Pluma, manifestó su descontento a través de un video, en el que refirió al cantante por no haberle dado crédito por su canción cuando estuvo de invitado en el show de Jimmy Fallon.

"Básicamente es lo que es, no recibí crédito por la rola. Ando triste estos días. La canción ´Ella baila sola´, para que todos sepan, yo la escribí, no digo que no, Peso Pluma la subió machín, lo digo como es, pero esa canción yo la escribí y tuve que hacer un chingo de falsos para esa rola, no saben cuánto esfuerzo me tomó para escribir esa canción", dijo Pedro Tovar.

A raíz de esta queja, se rumoró que Tovar tomaría acciones legales en contra del cantante de corridos tumbados, y según información del medio Indie 505, el sitio web TMZ, especializado en noticias de celebridades, el compositor ya habría tomado las medidas pertinentes, por lo que Peso Pluma tendría que pagarle cada vez que quiera cantar ese tema.

Según la información, la medida se debe a que "Doble P" ha estado obteniendo beneficios por cantar la canción a pesar de que el autor es Pedro Tovar.

También se ha dicho que ambos artistas se encuentran distanciados y tanto Pedro Tovar, así como los integrantes de Eslabón Armado confesaron que Peso Pluma los invitó hace tres años a cantar con él, propuesta que rechazaron.

Aunque Indie 505 destacó que fue el medio TMZ quien difundió esta información, no hay información que respalde la veracidad de dicha información, por lo que podría tratarse de una fake news.