VIDEO | Peso Pluma vs Pedro Tovar: compositor de "Ella baila sola" reclama créditos por la canción

Pedro Tovar, compositor del tema "Ella baila sola", manifestó su molestia por no recibir el crédito que merece por la exitosa canción que Peso Pluma ha colocado en los primeros lugares de popularidad.

Tovar compartió un video en vivo en su cuenta de Instagram, en el que expresó su sentir y dijo sentirse triste por no obtener el reconocimiento por su autoría en "Ella baila sola", que debido a su gran éxito ha alcanzado los 93 millones de reproducciones y ha sido parte importante para que Peso Pluma se coloque en la cima del éxito.

"Vamos a seguir echándole ganas. Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que le gusta su música y que no le des el crédito. Básicamente, es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es 100 por ciento mía, me vale madres".

El también integrante de Eslabón Armado recalcó que su "enojo" se debe a que le costó mucho trabajo componer la canción y se siente dolido de que Peso Pluma se esté llevando todo el crédito, quien fue invitado a unos de los programas más importantes de Estados Unidos, "The Tonight Show ", con Jimmy Fallon, donde incluso interpretó el tema.

"Esa canción va a recibir más premios que nunca y ¿Quién va a estar ahí, "¿Quién estará para el reconocimiento de la rola?, no tengo rencor, no estoy enojado con nadie, simplemente estoy "agüitado", aseveró.

Ante su queja, los usuarios de redes compartieron su opinión y le mostraron su apoyo, por lo que exigieron que se le dé el crédito que merece.

"No te agüites, sabemos que fuiste tú quien la compusiste. En nuestros corazones sabemos que fuiste tú el genio compa", "Señor su rola es una de las más escuchadas a nivel mundial , yo me sentiría orgulloso ya el crédito es lo de menos usted con esa rola se cotiza grande", "Eres chingón y sigue así colaborando algún día te van a dar crédito", comentaron los internautas.