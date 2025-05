Músicos de regional mexicano enfrentan nuevas preguntas sobre narcocorridos en trámites de visa

En medio de un creciente debate social sobre el impacto de la música de banda y los narcocorridos, los artistas del género regional mexicano se enfrentan a nuevos desafíos, particularmente en los trámites migratorios para ingresar a Estados Unidos.

Recientemente, el cantante Diego Herrera compartió su experiencia durante su cita para solicitar la visa estadounidense.

CANTANTE DE REGIONAL MEXICANO REVELA NUEVAS PREGUNTAS

"Sí, me preguntaron, fui hace poquito a la cita de la visa y me preguntaron si cantaba narcocorridos y les dije que no, ya no hubo ningún problema", relató el músico, subrayando lo inusual de la interrogante.

De acuerdo con Herrera, es la primera vez que le hacen esa pregunta en una entrevista de este tipo, lo cual considera revelador sobre la atención que las autoridades migratorias están prestando a este subgénero musical.

"Aquí en México les enseñé lo que hacía y todo, nada grave", agregó el intérprete, quien destacó que, aunque no canta narcocorridos, quedó claro que las autoridades estadounidenses "tienen puesta la mira" en este tipo de contenido musical.

LA TENSIÓN TAMBIÉN SE TRASLADA A LOS ESCENARIOS

La polémica en torno a los narcocorridos también ha comenzado a generar tensiones en los escenarios. Un ejemplo reciente fue el incidente ocurrido en el palenque de Texcoco, donde el cantante Luis R. Conriquez fue abucheado por negarse a interpretar canciones de ese tipo, lo que generó una reacción violenta por parte del público.

"Está complicado, ¿verdad? Pues es que hay reglas, hay que seguir las reglas. Desgraciadamente, hay gente que no le parece bien, hay gente que lo acepta, pero lo que sí todos estamos de acuerdo es que estuvo bien gacho. Lamentamos lo que pasó en el palenque de Texcoco", expresó Diego Herrera al respecto.

Asimismo, el cantante reconoció y respaldó la postura de Conriquez: "Mis respetos para él, siguió las reglas y pues así es esto, nadie está exento".

UN PANORAMA INCIERTO PARA LOS MÚSICOS

La creciente atención que reciben los narcocorridos por parte de las autoridades estadounidenses plantea un escenario incierto para los músicos del regional mexicano. Aunque los corridos forman parte del acervo cultural del país, la línea entre la narrativa musical y la apología del delito sigue generando polémica y consecuencias reales para los artistas.

Por ahora, casos como el de Diego Herrera evidencian que, más allá del escenario, la música también enfrenta filtros diplomáticos y legales que podrían redefinir el rumbo del género en el ámbito internacional.