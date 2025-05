Maite Perroni debutará en Hollywood con película musical junto a Xóchitl Gómez

Maite Perroni está lista para conquistar Hollywood. La actriz y cantante mexicana, recordada por millones como parte del fenómeno musical RBD y por sus papeles protagónicos en telenovelas, dará un gran salto internacional al debutar en Hollywood con una película musical titulada No te olvides.

Además, compartirá pantalla con la joven estrella Xóchitl Gómez, reconocida por su papel en el Universo Cinematográfico de Marvel.

MAITE PERRONI DEBUTARÁ EN HOLLYWOOD

El anuncio fue hecho a través del medio especializado Deadline, donde se revelaron los primeros detalles de esta producción dirigida por Kimberly McCullough, conocida por su trabajo en High School Musical: The Musical: The Series. El proyecto cuenta con guion de Nerris Nevarez-Nassiri y será producido por Tony Estrada (The Mother) y Kristina Rivera (La Mula). El rodaje comenzará en otoño de 2025.

En No te olvides, Maite Perroni interpretará a Celestina, madre de María (Xóchitl Gómez), una joven chicana que atraviesa un proceso de autodescubrimiento mientras cumple la última voluntad de su abuela: regresar al pueblo mexicano donde nació, antes de que el Alzheimer le borre todos sus recuerdos.

La película explorará temas como el amor, la identidad, la migración y el poder de los lazos familiares, en una narrativa que abarca tres generaciones de mujeres mexicoamericanas.

Se trata de una propuesta que no solo marca su llegada a la industria cinematográfica de Hollywood, sino también un regreso a sus raíces musicales, ya que la cinta será un musical que permitirá a la artista lucir nuevamente su voz, la misma que conquistó a una generación con los éxitos de RBD.

Este nuevo paso representa un momento clave en la carrera de Perroni, quien tras finalizar el exitoso Soy Rebelde Tour y asumir su rol como madre primeriza, ha decidido retomar su camino actoral con un proyecto que la apasiona profundamente.

Con "No te olvides", Maite Perroni y Xóchitl Gómez no solo llevan su talento a la pantalla grande, sino que también visibilizan las historias de la comunidad mexicoamericana, conectando con públicos a ambos lados de la frontera.