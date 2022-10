Así fue la boda de Andrés Tovar y Maite Perroni

A través de redes sociales, la exintegrante de RBD compartió una fotografía de su boda con Tovar luego de que hace unas semanas anunciaron su compromiso.

En la imagen, que está a blanco y negro, se observa a la pareja de pie y apuntando con un brazo hacia el cielo como símbolo de triunfo.

"We did it !Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos... rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos q fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló", escribió la actriz.

De inmediato, sus seguidores y amigos le enviaron mensajes de cariño, destacando a famosos como Mauricio Ochmann, Angelique Boyer, Fernando Noriega, Julián Gil, entre otros,

La pareja se casó en una ceremonia realizada en un hotel, el cual fue adornado con flores blancas y velas.

Una de la sorpresa de la noche fue que la famosa no solamente usó un vestido para su boda sino dos, ambos diferentes.

La pareja comenzó su relación el año pasado, lo cual causó especulaciones, ya que se cuestionó si eso ocasionó la separación entre el productor y su exesposa, Claudia Martin.

En octubre de 2021, la también cantante publicó en sus redes sociales una aclaración sobre su noviazgo con Tovar y aseguró que ésta había comenzado después de que ambos terminaron sus relaciones anteriores.

"Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental", señaló.