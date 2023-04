Katy Perry hace llorar a Danna Paola

Lo que fue aprovechado por la mexicana para asistir a un concierto de Katy Perry en Las Vegas, Nevada, sin embargo, el final de la historia fue inesperado, ya que Danna Paola terminó llorando en su encuentro con Katy.

¿Por qué lloró Danna Paola?

Al finalizar el concierto la actriz mexicana ingresó al área de Backstage para conocer a la cantante que tanto admira y luego de intercambiar unas palabras, la emoción y los sentimientos de una gran fan salieron a relucir par parte de Danna Paola, lo que provocó que las lágrimas casi broten.

Fue ella misma quien dio a conocer esto al salir de su encuentro con su estrella que tanto admira, a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales.

"Si hay una persona de la que he sido fan siempre, este sentimiento de ser fan y conocer a tu ídolo es algo que hoy me pasó y entré en shock", comentó la intérprete de "Mala Fama".

"Acabo de conocer a Katy Perry y es que no lo puedo creer, lo tengo que expresar porque es algo hermoso y para ponerles un poco el contexto de mi sentimiento es que como artista saber que le puedes cambiar la vida a alguien es algo súper lindo y yo por eso les agradezco tanto su amor, su entrega y la verdad es muy heavy tener llorando a alguien frente tuyo", comienza explicando Danna.

Asimismo, explica que no lloró mientras estuvo con Katy, "Yo no lloré, de hecho yo me quedé perpleja, estaba tratando de hablar y sólo lo dije: ´Eres mi inspiración´ y me dijo: ´Tú eres una artista, lo recuerdo´. Me agarró de la mano, nos tomamos la foto porque entramos en meet & greet, esta experiencia en mi vida la había vivido y Katy Perry es la única persona que me ha hecho sentir esto en la vida", agregó la cantante de "XT4S1S".

También aprovechó la oportunidad de agradecer a sus seguidores por sus muestras de cariño, algo que ella aprecia mucho.