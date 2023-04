Karol G, molesta con una revista que editó su foto para portada

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de Medellín publicó un contundente mensaje en el que reprobó que la revista publicara su portada con una fotografía alterada de sí misma que no corresponde con su apariencia real.

"No sé ni por dónde empezar este mensaje... Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa", compartió la cantante de 32 años.

Señaló que no necesita de estas ediciones, pues aseguró que se siente muy feliz con su cuerpo.

"Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", escribió.

La intérprete de "Tusa" explicó que está agradecida con la revista por la oportunidad de aparecer en su portada y aseguró que se alegró cuando le confirmaron que estaría en la sesión; sin embargo, no quiso dejar pasar la oportunidad para demostrar la inconformidad por los ajustes que le hicieron a su imagen.

"A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", mencionó.

Karol concluyó su comunicado indicando que se veía en la necesidad de expresar su sentir en nombre de las mujeres que todos los días luchan por vivir cómodas con ellas mismas a pesar de los estereotipos.

"Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad".