¿Karely Ruiz en la nueva Karla Panini? Era amiga de la exnovia de Santa Fe Klan

Tras el polémico beso entre Karely Ruiz y Santa Fe Klan en el Macrofest de Monterrey, Nuevo León, la creadora e contenido fue señalada por los internautas como la nueva Karla Panini, ya que era amiga de la expareja del rapero, Maya Nazor.

La estrella de OnlyFans respondió a las críticas a través de un video, en el que aseguró que "le vale" que la comparen con la ex "Lavandera" y contó por qué se besó con el cantante.

Ante los miles de comentarios de los internautas, que la señalaron por besarse con quien fuera esposo de su amiga, la influencer reiteró que ella no tiene amigas y con ella solo tiene una amistad en redes sociales.

"Yo no tengo amigas, en este medio no hay amigas, es una realidad", aseguró.

"Háblenle a la Maya que venga y nos besamos, yo no tengo pedos wey... es que un beso es un beso...es un besito. Yo me puedo besar con el que trae las maletas, un beso no se le niega a nadie".

La creadora de contenido aseguró que si el problema es su supuesta amistad con Maya Nazor, ella no es su amiga. "Si tanto les molesta...yo lo disfruté, ya no es problema mío", respondió.

Posteriormente en sus redes sociales publicó varios post en los que expresa su molestia ante las críticas por el beso con Santa Fe Klan.

"Ah, pero qué no regale lipos porque se les olvida el Karely Panini, y nimodooo", escribió.

"Puse que necesitaba asistente y que pago muy bien y las morras que me están tirando andan poniendo "yo". No que nooooo mija. Lo que hace el dinero", arremetió.

También compartió una fotografía con Santa Fe y otra en la que se autonombra "Panini chichona".

Además, no descartó la posibilidad de que entre ella y el rapero surja algo, pues el beso que se dieron le gustó.

"Si les afectó tanto el beso, ya no es culpa mía. ¿Qué quieren, que lo ´desbese´ o qué? Se dio y estuvo chido, todo prendido. Me gustó, ¿quieren escuchar eso? Sí, me gustó, ¿por qué no?... yo estoy abierta a cualquier cosa con cualquier persona si ando o no ando con alguien es mi p*ta vida", declaró.