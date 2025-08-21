Hijo de Erika Buenfil sufre robo en Plaza Mítikah: esto fue lo que le quitaron

El hijo de Erika Buenfil denunció por medio de redes sociales que fue víctima de un robo en el estacionamiento de Plaza Mítikah, ubicada en el sur de la Ciudad de México. Nicolás Buenfil, hijo de la actriz, comentó en su cuenta de TikTok que se encontraba junto a su primo al momento de los hechos en dónde los delincuentes les arrebataron varias pertenencias.

El joven relató durante la noche del miércoles 20 de agosto de 2025, que el incidente ocurrió mientras los jóvenes se encontraban cenando en un restaurante del lugar. Fue cuando terminaron de cenar y bajaron al estacionamiento para poder retirarse de la Plaza Mítikah, que se percataron que les habían robado pertenencias de valor.

¿QUÉ ARTÍCULOS LE QUITARON AL HIJO DE ERIKA BUENFIL?

Según el relato del hijo de Erika Buenfil, Nicolás y su primo dejaron sus computadoras en el interior de su camioneta en el estacionamiento de la Plaza Mítikah; los jóvenes fueron a cenar a un restaurante del lugar. Al regresar, notaron que los equipos computacionales ya no estaban; lo más desconcertante es que la camioneta no presentaba ningún signo de forzamiento, lo que sugiere que se usó un método especializado para abrir el vehículo.

Los hechos fueron confirmados por su madre, Erika Buenfil, quién cuestionó la eficacia de la seguridad de la plaza, esto debido a que, de las dos computadoras portátiles, una había sido recién adquirida. Los hechos fueron relatados a detalle por parte del hijo de Erika Buenfil; además de contar lo que hizo el personal de seguridad de la Plaza Mítikah al compartir su denuncia.

PERSONAL DE LA PLAZA MÍTIKAH PONE EXCUSAS

Nicolás Buenfil comentó que el personal de la Plaza Mítikah les pusieron excusas al momento de que ellos intentaron levantar un reporte dentro del centro comercial. Aunado a esto; se les negó el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad, esto obstaculizó el intento para dar con los responsables.

La actriz también mostró su frustración y decepción por la falta de apoyo de la administración de Plaza Mítikah. Según sus declaraciones, el personal de seguridad y la gerencia del centro comercial pusieron "traba tras traba" y no les brindaron la asistencia necesaria para localizar los objetos robados, a pesar de que, en un principio, el GPS de una de las computadoras aún la ubicaba dentro del complejo.