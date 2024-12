Eugenio Derbez anuncia una pausa en su carrera: "Necesito tiempo para mí y mi familia"

Eugenio Derbez, uno de los actores y comediantes mexicanos más destacados en la industria del entretenimiento, ha anunciado que se tomará un descanso de su carrera. La noticia, que ha sorprendido a sus seguidores, llegó durante una entrevista con Yordi Rosado, en la cual el actor reflexionó sobre el impacto que su apretada agenda laboral ha tenido en su vida personal y familiar.

Con una trayectoria que abarca proyectos exitosos tanto a nivel nacional como internacional, Derbez ha sido una figura incansable en la industria del cine y la televisión. Sin embargo, esta dedicación ha tenido un costo: la pérdida de momentos importantes con su familia y la sensación de que su vida ha sido absorbida por el trabajo.

UNA VIDA CAÓTICA

Durante la entrevista, Derbez compartió con honestidad cómo el exceso de trabajo lo ha llevado a un punto crítico. "Mi vida es muy caótica. Perdí el equilibrio de tener vida o no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: ´Yo ya no puedo, necesito parar, no tengo vida´" , confesó.

El actor, conocido por su papel en películas como No se aceptan devoluciones y series internacionales como Acapulco, reveló que su agitada agenda le ha impedido pasar tiempo con su esposa Alessandra Rosaldo y su hija menor, Aitana. Incluso, recordó con pesar cómo durante este año se perdió las celebraciones navideñas junto a su familia debido a compromisos laborales, ya que vería a su familia hasta casi el 24 de diciembre.

EUGENIO DERBEZ SE TOMARÁ UN DESCANSO

Ante los compromisos laborales que ha tenido el actor, admitió que de marzo a diciembre de este año solo ha estado un mes en su casa, a lado de su esposa e hija, por lo que Eugenio Derbez anunció que el próximo año 2025 se tomará un "break" para dedicarse a sí mismo y a sus seres queridos.

"Este próximo año, a partir de enero, me voy a tomar un break para mí y para crear, porque al estar en tantas cosas me cuesta mucho trabajo. Antes me sentaba a escribir mucho y por lo mismo hace años que no lo hago" explico Derbez.

Derbez reflexionó sobre el valor del tiempo, asegurando que ahora lo considera más importante que el dinero. " Con mi posición social, económica y de fama, no puedo hacer lo que yo quiera, ni disfrutar de mi casa, ni de mi tiempo, ni de mi dinero. Tengo una agenda tan estricta que no me permite salir a caminar, ver una película o tomar un café", confesó.

El actor señaló que planea usar este periodo de descanso no solo para recuperar energías, sino también para crear. "Es que brincar de una cosa a otra... ya estoy hasta el gorro de trabajar" , afirmó.

El anuncio de su pausa ocurre poco después de una controversia que involucró a Selena Gomez. En una entrevista reciente, Derbez hizo comentarios críticos sobre la actuación de la cantante en la película Emilia Pérez, lo que generó una ola de descontento entre los seguidores de Gomez.

A pesar de los altibajos, Eugenio Derbez continúa siendo una figura destacada tanto en México como en el extranjero. Sin embargo, su decisión de hacer una pausa subraya la importancia de priorizar la salud mental, el tiempo personal y los vínculos familiares, incluso en medio del éxito profesional.

Con esta determinación, Derbez demuestra que, más allá de los reflectores, el balance entre la vida laboral y personal es fundamental.