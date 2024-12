Eugenio Derbez se disculpa públicamente con Selena Gomez tras criticar su actuación en "Emilia Pérez"

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez ofreció disculpas públicas a la cantante y actriz Selena Gomez tras haber emitido comentarios críticos hacia su actuación en la película Emilia Pérez.

La polémica comenzó tras una entrevista de Eugenio Derbez con la youtuber Gaby Meza, donde expresó su desacuerdo con la interpretación de Selena Gomez como una latina en la cinta Emilia Pérez. En sus declaraciones, el actor calificó la actuación de Gomez como "indefendible" y señaló que no representaba adecuadamente la cultura latina.

"Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es la actuación de Selena Gomez. Selena es indefendible" , dijo Derbez durante la conversación. "Yo estaba ahí con gente que, cada vez que venía una escena, nos volteábamos a ver, como diciendo: ´Wow, ¿qué es esto?´" , añadió, en un tono que fue percibido como despectivo por muchos internautas.

SELENA GOMEZ RESPONDE

Ante los comentarios que hizo Derbez de la actuación de la actriz, ella le contestó. Sin embargo, lejos de alimentar el conflicto, Selena Gomez respondió con humildad y profesionalismo a las críticas del comediante mexicano. En un breve comunicado, la actriz y cantante manifestó:

"Entiendo de dónde vienes, lo siento, hice lo mejor que pude en el tiempo que me estaban dando... Eso no quita cuánto trabajo y corazón le puse a esta película".

La respuesta de Gomez fue vista por muchos como un ejemplo de madurez y clase, lo que contribuyó a calmar las aguas en medio de la controversia.

EUGENIO DERBEZ SE DISCULPA PÚBLICAMENTE CON SELENA GOMEZ

A través de un mensaje compartido en su cuenta oficial de TikTok, Derbez admitió que sus palabras fueron inapropiadas y expresó su admiración por la carrera y talento de Gomez.

"Querida Selena, pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón", expresó el actor en su mensaje, que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y los fans de Gomez.

En su publicación, Derbez también reconoció que la película Emilia Pérez debe ser motivo de celebración y no de controversia por comentarios desconsiderados como los que él realizó. "Me voy de esto con una lección importante aprendida. Si bien entiendo que no puedas aceptar mis disculpas, debes saber que vienen del corazón" , añadió, finalizando con un mensaje de cariño y admiración hacia la también productora.

REACCIONES EN REDES SOCIALES

Las disculpas de Derbez y la reacción de Gomez no pasaron desapercibidas entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos aplaudieron la humildad del comediante al reconocer su error, otros señalaron que sus comentarios iniciales no debieron haberse realizado, especialmente considerando la importancia de la representación latina en el cine.

Por su parte, los seguidores de Selena Gomez destacaron el esfuerzo y dedicación que la artista puso en Emilia Pérez, recordando que su trayectoria la ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento a nivel mundial.

Con esta disculpa pública, Eugenio Derbez busca cerrar el capítulo y demostrar que, como él mismo dijo, los latinos deben apoyarse mutuamente en lugar de criticarse, especialmente en una industria como la cinematográfica donde la representación cultural es clave.