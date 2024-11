José Eduardo Derbez responde a Eugenio tras afirmar que Vadhir es el más talentoso de la familia

La familia Derbez nuevamente acapara los reflectores, esta vez por una declaración de Eugenio que generó la reacción de su hijo José Eduardo. Tras escuchar que su padre calificó a Vadhir como su hijo "más talentoso", José Eduardo no dudó en responder.

El hijo de Victoria Ruffo, reconocido por su participación en el programa Miembros al aire y su próximo estreno en la película Mesa de Regalos, habló sobre el tema y aseguró que no se sintió ofendido por las declaraciones de su padre.

"Yo también siempre lo he dicho. Yo no sé tocar la guitarra, él sí; yo no sé tocar el tambor, él sí. Sí, ¡cómo no! (cada quién tiene sus dotes). No sé qué tan lo suyo, pero sí, repartió más para allá", manifestó José Eduardo.

Además, señaló que Eugenio parece haber heredado más de sus genes artísticos a Vadhir. José Eduardo dejó claro que no se toma los elogios demasiado en serio y mantiene una actitud positiva al respecto.

VADHIR SE QUITA EL APELLIDO DERBEZ

Vadhir, quien ha construido una destacada trayectoria en el mundo del entretenimiento, ha tomado la decisión de omitir el apellido Derbez en algunos de sus proyectos.

Según el actor y cantante, este cambio busca destacar su identidad individual y su esfuerzo por ser reconocido por su propio talento, más allá del prestigio que conlleva pertenecer a la famosa familia Derbez.

La decisión ha generado diversas reacciones tanto entre sus seguidores como en su entorno familiar.

Silvana Prince, madre de Vadhir, expresó que su hijo ha trabajado arduamente para lograr lo que ha conseguido en su carrera musical, y aclaró que no ha recibido apoyo de Eugenio.