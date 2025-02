¿De cuánto era la fortuna de Paquita la del Barrio? Esto pasará con su herencia

La cantante dejó un legado invaluable en la música mexicana, pero también despertó dudas sobre su fortuna y destino de su herencia

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

La música ranchera se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, quien falleció el pasado lunes 17 de febrero, a los 77 de años en su hogar en Xalapa, Veracruz, debido a complicaciones de salud.

Tras su partida, la cantante dejó un legado invaluable en la música mexicana, con éxitos como "Rata de dos patas" y "Cheque en blanco". Pero también ha despertó entre sus seguidores muchas dudas sobre su fortuna y destino de su herencia.

¿DE CUÁNTO ERA LA FORTUNA DE PAQUITA LA DEL BARRIO?

De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, la intérprete mexicana contaba con una fortuna aproximadamente de 10 millones de dólares, equivalente a cerca de 19.8.9 millones de pesos mexicanos.

Paquita la del Barrio, tenía más de cuatro décadas de carrera en música mexicana, lo que la llevó a lograr este patrimonio. La cantante mexicana se consolidó como un icono del género gracias a su estilo único y letras de empoderamiento femenino.

Su fortuna no solo se debe a su carrera en la industria musical, la cantante también incursionó en el mundo de los negocios. En años recientes, abrió un restaurante de comida mexicana en la Ciudad de México, ampliando así fuentes de ingreso más allá de los escenarios.

¿QUÉ PASARÁ CON LA HERENCIA DE PAQUITA LA DEL BARRIO?

A pesar de la considerable suma de dinero con la que cuenta, Paquita la del Barrio aseguró en una entrevista en 2023 que no tenía dinero para heredar a sus hijos. La cantante declaró que, en caso de tenerlo, preferiría gastarlo en vida y no compartirlo, por lo que no redactó un testamento.

"No lo he hecho porque no quiero. Si tuviera dinero, me lo gastaría en vida y no les dejaría nada... Pero no tengo dinero", expresó en aquella ocasión.

Sin embargo, hasta el momento no se sabe qué pasará con propiedades y dinero de la cantante mexicana.

HIJOS DE PAQUITA LA DEL BARRIO

Paquita la del Barrio tuvo cinco hijos, aunque solo tres de ellos sobreviven. De su primer matrimonio con Miguel Gerardo Martínez nacieron Miguel Gerardo Viveros y Javier Gerardo Viveros. Posteriormente, en su segundo matrimonio con Alfonso Martínez, la cantante sufrió la pérdida de unos gemelos. Su única hija mujer es Martha Elena Martínez Viveros.

El futuro de la fortuna de Paquita la del Barrio queda en incertidumbre. Sin embargo, lo que es innegable es que su legado musical trascenderá generaciones, consolidando su lugar como una de las artistas más emblemáticas de la música ranchera en México.