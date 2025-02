¿Me estás oyendo, inútil?": La historia detrás de la icónica frase de Paquita la del Barrio

La cantante tuvo una vida marcada por el desamor, y su famosa frase se convirtió en su sello personal

Por: Ofelia Fierros

Paquita la del Barrio, un ícono de la música mexicana, falleció este lunes 17 de febrero a la edad de 77 años.

La cantante ha sido reconocida por su estilo inconfundible y sus letras cargadas de sentimiento y crítica hacia el machismo.

Además de sus éxitos como "Rata de dos patas" y "Tres veces te engañé", Paquita la del Barrio ha inmortalizado una frase que se ha convertido en un símbolo de su carrera: "¿Me estás oyendo, inútil?".

Pero, ¿cómo nació esta expresión que tantas personas han repetido con fervor en sus conciertos?

ASÍ NACIÓ LA FRASE "¿ME ESTÁS OYENDO, INÚTIL?"

Francisca Viveros Barradas, nombre real de Paquita la del Barrio, tuvo una vida marcada por el desamor. Nacida en Alto Lucero, Veracruz, y criada por su tía Lucía, la cantante vivió una relación complicada con su primer amor, el tesorero municipal Miguel Gerardo, quien era casado y 28 años mayor que ella.

Años más tarde, en 1970, ya separada y en busca de nuevas oportunidades, Paquita llegó a la Ciudad de México, donde trabajó como cantante en el restaurante La Fogata Norteña. Allí conoció a Alfonso Martínez, con quien tuvo una relación que terminó en desilusión debido a múltiples infidelidades.

Fue precisamente en una de sus presentaciones en su propio negocio cuando surgió la famosa frase. Mientras interpretaba "Cheque en blanco", notó que su esposo llegaba tarde, como ya era costumbre. En ese momento, espontáneamente, gritó en pleno escenario: "¿Me estás oyendo, inútil?".

El público reaccionó con risas y asombro, y desde entonces, la frase quedó sellada en su estilo interpretativo. Paquita comenzó a incluirla en sus presentaciones y en sus canciones más representativas, convirtiéndola en parte de su identidad artística.

"Se fue desde el viernes... sábado, y el domingo llegó (...) Entonces iba entrando al salón y estaba cantando, lo veo y me tocaba la música del estribillo y fue lo que se me ocurrió '¡¿Me estás oyendo inútil?!´ (...) la gente empezó a reírse y se vieron los unos a los otros, y ya se me quedó", contó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en "El minuto que cambió mi destino".

UN HIMNO CONTRA EL DESAMOR

La frase no solo marcó un momento personal en la vida de la cantante, sino que se convirtió en un símbolo de empoderamiento para muchas mujeres.

A lo largo de su carrera, la artista afirmó que, tras sus experiencias amorosas, perdió el interés en enamorarse nuevamente, pero siguió llevando su música como una voz de protesta contra la infidelidad y el maltrato.

Hoy, su inconfundible "¿Me estás oyendo, inútil?", seguirá resonando y manteniéndose como una de las frases más emblemáticas de la música mexicana.