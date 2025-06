Corona Capital 2025: Preventa, costo de boletos y todo lo que hay que saber

El anuncio del cartel del Corona Capital se ha convertido en un momento que paraliza a la comunidad melómana nacional y a pocas horas de ser revelado el 3 de junio, se ha generado gran expectativa y opiniones divididas para este 2025.

El festival, que ha sabido consolidarse como un referente del circuito internacional, no solo regresa con una cartelera poderosa que mezcla nostalgia, novedad y potencia sonora, sino que se lanza también a la conquista de nuevos territorios con una propuesta sin precedentes.

¿CUÁNDO SERÁ EL CORONA CAPITAL 2025?

Del 14 al 16 de noviembre de 2025, el Autódromo Hermanos Rodríguez será testigo de una de las celebraciones musicales más importantes de México: el Corona Capital, que este año festeja su 15ª edición.

LINEUP CORONA CAPITAL 2025

Entre la euforia, la incredulidad y los debates apasionados, los nombres de Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Linkin Park, Deftones, Garbage y Vampire Weekend generaron una avalancha de reacciones.

Algunos celebran el regreso de sus bandas favoritas, otros descubren nuevas joyas en el lineup, y como cada año, también hay quienes alzan la ceja ante las sorpresas inesperadas. Pero eso es precisamente parte del ritual: el cartel del Corona nunca deja indiferente a nadie.

¿QUÉ SON LAS CORONA CAPITAL SESSIONS?

Lo más emocionante es que la celebración se extenderá más allá de la Ciudad de México con las Corona Capital Sessions, una gira inédita que visitará Monterrey, Mérida y Guadalajara con presentaciones exclusivas. Así, el festival rinde homenaje a los fans que han crecido con él y expande su espíritu a otras ciudades clave del país.

TIPOS DE BOLETOS Y PRECIOS PARA EL CORONA CAPITAL 2025

Los boletos están disponibles en diferentes modalidades y fases, con precios que varían según la demanda y el tipo de acceso. A continuación, se detallan las opciones disponibles:

ABONOS (ACCESO A LOS TRES DÍAS)

Abono Acceso General:

Fase 1: $4,490 (agotado)

Fase 2: $5,260

Abono Comfort Pass presentado por Citibanamex:

Fase 1: $6,635

Abono Citibanamex Plus:

Fase 1: $8,780 (agotado)

Fase 2: $10,320

BOLETOS POR DÍA

Acceso General:

Viernes Fase 3: $2,760

Sábado Fase 3: $2,760

Domingo Fase 4: $3,200

Comfort Pass presentado por Citibanamex:

Cada día: $3,500

Citibanamex Plus:

Viernes Fase 2: $4,600

¿QUÉ INCLUYE CADA TIPO DE BOLETO?

Acceso General : Entrada al festival y acceso a todas las áreas generales.

: Entrada al festival y acceso a todas las áreas generales. Comfort Pass presentado por Citibanamex : Incluye baños privados cerca de los escenarios principales y entrada exclusiva y rápida al festival.

presentado por : Incluye baños privados cerca de los escenarios principales y entrada exclusiva y rápida al festival. Citibanamex Plus: Ofrece beneficios adicionales como estacionamiento preferencial, acceso rápido, plataformas elevadas en escenarios principales, áreas de descanso, Wi-Fi, baños premium y transporte en carritos de golf entre escenarios.

FECHAS DE VENTA DE BOLETOS CORONA CAPITAL 2025

Preventa Citibanamex : 6 de junio a las 14:00 horas.

: Venta general: 7 de junio a las 14:00 horas.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster México y se aceptan todas las tarjetas de crédito y débito, incluyendo American Express, VISA y Mastercard. Clientes Citibanamex pueden adquirir boletos a meses sin intereses.

Es recomendable comprar los boletos directamente en Ticketmaster para evitar fraudes, el máximo de boletos por persona es de 8. No se reimprimen boletos perdidos; en caso de robo, es necesario levantar un acta y contactar a los organizadores.

No se ofrecen meet and greet ni pases backstage oficiales; desconfía de ofertas no autorizadas.

Desde 2010, el Corona Capital ha sido un espacio para descubrir música nueva, reencontrarse con íconos generacionales y vivir experiencias que trascienden lo sonoro. La edición 2025 promete ser un viaje emocional, un agradecimiento colectivo y una fiesta por todo lo alto.