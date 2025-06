¿De cuánto es la fortuna de Pedro Pascal, famoso actor latino que brilla e Hollywood?

Uno de los actores de la actualidad más solicitados es Pedro Pascal, quien nació bajo el nombre de José Pedro Balmaceda Pascal un 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile.

Es un actor chileno-estadounidense que ha sido reconocido por sus papeles en importantes y exitosas series como Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian y The Last of Us.

VIDA Y CARRERA DE PEDRO PASCAL

A los nueve meses, su familia escapó del régimen de Augusto Pinochet y se estableció en Estados Unidos, en San Antonio, Texas, y posteriormente se pasaron a California, donde estudió en la Orange County School of the Arts.

En 1993, ingresó a la Tisch School of the Arts en Nueva York, de la que se graduó en 1997; en 1999, a raíz del fallecimiento de su madre, en su honor Pedro adoptó el apellido Pascal.

Inició su travesía por la actuación en televisión, con papeles en series como Buffy the Vampire Slayer y The Good Wife, pero el gran salto y gran oportunidad llegó en 2014 cuando interpretó a Oberyn Martell en Game of Thrones; después vinieron papeles como Javier Peña, en la serie Narcos (2015–2017) y como el protagonista en The Mandalorian (2019–2023).

Sin embargo, su papel como Joel Miller, en The Last of Us (2023–presente), le valió el reconocimiento internacional, así como premios como el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores.

Fuera de su carrera, Pedro Pascal es un ferviente defensor de los derechos de la comunidad LGBTQ+; además, ha brindado todo su apoyo a Lux Pascal, su hermana transgénero.

Por otra parte, en 2023 la revista Time lo incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo.

A lo largo de su trayectoria actoral, Pedro Pascal ha recibido múltiples premios y nominaciones, entre las cuales se incluyen el Globo de Oro, y por su papel en The Last of Us se le otorgó el Premio del Sindicato de Actores.

PATRIMONIO DE PEDRO PASCAL

A partir del éxito en cine y series de televisión, como Game of Thrones, The Mandalorian, The Last of Us y Narcos, además de contratos con marcas y apariciones públicas, según fuentes de 2024, Pedro Pascal ha amasado una notable fortuna que oscila los 10 millones de dólares, reflejo de constancia y amor por su pasión: actuar.