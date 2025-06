Raphael, leyenda viva de la música, será Persona del Año 2025 en los Latin Grammy

Raphael, una de las figuras más emblemáticas de la música en español, ha sido elegido como la Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación. La distinción será entregada el próximo 12 de noviembre durante una gala especial en Las Vegas, como parte de las celebraciones previas a los Latin Grammy.

El reconocimiento como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación no solo destaca la excelencia musical, sino también el impacto social y humanitario de los homenajeados.

RAPHAEL, PERSONA DEL AÑO 2025

Con más de 60 años de carrera artística, Raphael, nacido como Rafael Martos en Linares, España, en 1943, ha sido reconocido no solo por su inigualable voz y presencia escénica, sino también por su papel como embajador de la música latina a nivel mundial.

"Me siento profundamente agradecido con la Academia Latina de la Grabación por este reconocimiento que he soñado recibir desde hace muchos años", expresó el artista en un comunicado. "Ser nombrado Persona del Año me emociona muchísimo; es la mejor manera de celebrar tantos años de entrega y amor por la música", añadió.

La gala incluirá un emotivo concierto tributo en el que varios artistas interpretarán algunos de los temas más icónicos del intérprete.

Raphael se suma así a una lista de artistas de renombre como Carlos Vives, Laura Pausini, Rubén Blades, Juanes, Shakira y Juan Gabriel.

Los fondos recaudados durante la gala serán destinados a la Fundación Cultural Latin Grammy, que apoya proyectos educativos y sociales relacionados con la música.

¿QUIÉN ES RAPHAEL?

Raphael inició su carrera desde muy joven y a los nueve años ya había sido galardonado con el premio a la Mejor Voz Infantil de Europa. Su proyección internacional comenzó con sus participaciones en el Festival de Eurovisión en 1966 y 1967, lo que marcó el inicio de una trayectoria imparable.

A lo largo de su vida artística, ha trabajado con compositores de la talla de Manuel Alejandro y José Luis Perales, consolidándose como pionero en la internacionalización de la balada romántica. Además, ha incursionado en el cine con películas como Al ponerse el sol (1967) y Mi Gran Noche (2015), y en la televisión con el documental Raphaelismo, que repasa su legado artístico y humano.

UN REGRESO ESPERADO TRAS SUPERAR EL CÁNCER

A finales de 2024, Raphael enfrentó un difícil diagnóstico de linfoma cerebral. Sin embargo, tras un tratamiento exitoso, el artista anunció su regreso a los escenarios con la gira Raphaelísimo, que comenzará el próximo 15 de junio en Mérida y recorrerá varios países de España y América Latina.