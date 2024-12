Así fue la última aparición pública de Raphael antes de su hospitalización

El icónico cantante español Raphael, conocido por clásicos como "Mi gran noche" y "Como yo te amo", hizo su última aparición pública el pasado 16 de diciembre en el popular programa televisivo "El Hormiguero". Durante la emisión, el artista presentó con entusiasmo su disco número 86, titulado "Ayer... Aún", un proyecto que describió como su álbum soñado.

En la entrevista, Raphael reveló que este disco, compuesto exclusivamente por canciones francesas y que incluye un dueto póstumo con Edith Piaf, era un sueño personal que había postergado durante décadas. "Era lo lógico, si no el primero, por lo menos de los primeros. Pero al principio de mi carrera, hasta que no demostré que podía vender más discos, no tenía la libertad de hacer lo que quisiera", explicó el cantante.

Este lanzamiento también rinde homenaje a las décadas de los 60 y 70, una época que Raphael considera crucial en su trayectoria. La entrevista también incluyó detalles de los conciertos navideños que estaba preparando para los días 20 y 21 de diciembre en el Wizink Center, donde prometió interpretar "una selección de canciones muy importantes para mi vida y mi historia".

SE MANTIENE PRONÓSTICO RESERVADO

Sin embargo, esta aparición marcó también un momento preocupante en la salud del artista. Apenas un día después, el 17 de diciembre, Raphael fue hospitalizado de urgencia tras sufrir un accidente cerebrovascular mientras grababa un programa navideño. Testigos informaron que el cantante salió por su propio pie hacia la ambulancia que lo trasladó al Hospital Clínico de San Carlos.

Hasta el momento, el pronóstico del cantante se mantiene reservado, y en redes sociales, sus fans expresan su apoyo y esperan su pronta recuperación.

Con más de seis décadas de trayectoria y un legado musical que trasciende fronteras, Raphael sigue siendo una figura emblemática de la música en español. Su última aparición pública en "El Hormiguero" refleja su pasión y compromiso con su arte, incluso en momentos de adversidad.