Cazzu hace sold out en el Auditorio Nacional de CDMX: usuarios en redes sociales se burlan de Paty Chapoy

Contra todo pronóstico y pese a las dudas expresadas por reconocidas figuras del espectáculo en México, la cantante argentina Cazzu logró un rotundo éxito al agotar en minutos los boletos para su concierto del 13 de octubre en el Auditorio Nacional.

Esto marcó el primer "sold out" en dicho recinto de la cantante argentina y se consolidó como una de las artistas internacionales con mayor poder de convocatoria en el país.

CRÍTICAS A CAZZU

Tras especulaciones de que Cazzu se presentaría en el Auditorio Nacional, diversas críticas de reconocidas figuras del espectáculo comenzaron.

El pasado 28 de mayo, Pati Chapoy comentó en Ventaneando: "Desde mi punto de vista, no creo que esté en condiciones de llenar un Auditorio Nacional. Que empiece por los palenques". Flor Rubio, por su parte, señaló durante una transmisión radiofónica: "En México no creo que llene un escenario. En Argentina es una reina, pero aquí no".

A estas opiniones se sumaron otras como la de Rosario Murrieta, quien consideró que Cazzu debió iniciar su gira en recintos más modestos como el Teatro Metropólitan, y Mónica Castañeda, quien cuestionó si la fama de la argentina en México no dependía de su pasada relación con el cantante Christian Nodal.

Sin embargo, los hechos demostraron lo contrario: la venta de boletos para su concierto en el Auditorio Nacional superó todas las expectativas.

CAZZU HACE SOLD OUT EN AUDITORIO NACIONAL

La preventa de entradas se realizó el 2 de junio a través de Ticketmaster y, en cuestión de segundos, el nombre de Julieta Cazzuchelli mejor conocida como Cazzu se volvió tendencia en redes sociales. La cantante argentina logró un sold out en su primera fecha el 13 de octubre; ante esto, Cazzu lanzó una segunda fecha en el mismo recinto para el 14 de octubre.

Rápidamente, las plataformas se llenaron de memes, celebraciones y comentarios sarcásticos, muchos dirigidos a quienes dudaron de su popularidad en México, como las conductoras Pati Chapoy y Flor Rubio.

Las redes sociales se inundaron de mensajes como:

"Se tragaron sus palabras", "Cazzu llenó el Auditorio antes de que terminaras tu frase", y "Estoy 100 por ciento segura de que las personas lo lograron solo por llevarle la contraria a Chapoy".

Tras el éxito rotundo, la cantante reaccionó en sus redes sociales con un emotivo video en el que, sin pronunciar palabra alguna, agradeció al público mexicano con un emoji de corazón.

La gira "Latinaje en vivo" de Cazzu en México contempla las siguientes fechas:

14 de octubre – Auditorio Nacional , Ciudad de México

, Ciudad de México 15 de octubre – Auditorio Nacional , Ciudad de México (nueva fecha)

, Ciudad de México (nueva fecha) 16 de octubre – Auditorio Telmex, Guadalajara

18 de octubre – Auditorio Banamex, Monterrey

Hasta el momento, la artista no ha respondido directamente a los comentarios de Chapoy, Rubio o Murrieta, pero su éxito en taquilla ha sido una contundente respuesta a quienes pusieron en duda su alcance.