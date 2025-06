Lupita D´Alessio se despide: "Este es el último año para mí y mi música"

La reconocida cantante mexicana, Lupita D´Alessio, anunció que se despide definitivamente de los escenarios, y agradeció a sus seguidores su apoyo durante sus más de cinco décadas en la industria de la música.

La artista, de 71 años de edad, por medio de una transmisión en vivo, reveló que la decisión es totalmente por voluntad propia.

Durante la transmisión, la también conocida como la "Leona Dormida" aclaró los rumores que pesan en torno a su salud y subrayó que este sería su último año en activo.

LUPITA D´ALESSIO EXPLICA EL POR QUÉ DE SU RETIRO

Expuso que charló con el presidente de la empresa con la que colabora, Bobo Producciones, Jack Borovoy, para que sus próximas presentaciones fueron más espaciadas, a fin de cuidar de su salud.

"He llorado mucho. Sí me ha afectado emocionalmente, pero Jesucristo, en su inmensa misericordia y gracia, ha estado sanado porque él es mi Pastor y a él le debo estar con vida y seguir cantando. Amigos, este es el último año para mí y mi música. (...) Este es el último año que trabajo. Le dije: ´Jack, ya quiero que este año ya pararle´. Me dijo, ´ok´".

Comentó que sigue con actuaciones personales, pero sin sentirse presionada, y que su retiro obedece a un ciclo natural, ya que nadie la obliga a trabajar, en referencia a que había personas que la hacían que trabajara, entre ellas sus hijos.

ACLARA LO QUE PASA CON SU ESTADO DE SALUD

Respecto a lo que está pasando con su salud, Lupita D´Alessio desmintió los rumores en torno a que utiliza oxígeno para cantar o que usa silla de ruedas, pues el oxígeno lo usa, sí, pero debido a la altitud de la Ciudad de México, pero lo deja al aclimatarse.

Finalmente, Ernesto D´Alessio, hijo de la legendaria estrella mexicana, aseguró que él y sus hermanos respetan la decisión de su mamá, ya que es su derecho, y que si quiere dejar la cantada, pues que lo haga, pues ellos la apoyan y la aman.