¿BTS en Monterrey? Samuel García habla sobre la posibilidad de conseguir una nueva fecha de la gira

El anuncio del regreso de BTS a los escenarios con una nueva gira mundial ha desatado una auténtica euforia entre sus seguidores en México.

La confirmación de tres fechas en la Ciudad de México fue suficiente para encender las redes sociales, pero también dejó una pregunta flotando en el aire sobre si podría haber más conciertos en el país.

En ese contexto, un video que circula recientemente en TikTok ha emocionado ARMY, quienes consideran que tres fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México no son suficientes para abarcar la gran demanda del fandom.

SAMUEL GARCÍA RESPONDE A LA PETICIÓN DE UN CONCIERTO DE BTS EN MONTERREY

¡BTS en Monterrey podría dejar de ser un sueño! El Gobernador Samuel García trae un objetivo entre ceja y ceja: ¡Traer a BTS a Nuevo León! Sabemos que en Monterrey lo imposible lo hacemos posible, y aunque las agendas de los "Idols" son de otro planeta, la puerta no está cerrada. ¿Se imaginan el Estadio BBVA o el Volcán vibrando con el "Lightstick" oficial? La esperanza sigue intacta y el movimiento ya empezó.

En el clip viral, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, es cuestionado sobre las fans de BTS y habla abiertamente sobre la posibilidad de gestionar una fecha adicional de la gira para la capital regiomontana.

Tras el anuncio oficial del tour, que hasta ahora solo contempla solo a la Ciudad de México, el mandatario expresó su interés en que Monterrey también sea considerada como sede del esperado espectáculo.

"Ya estamos en eso, vamos a ver si agregamos a la gira a Monterrey, ojalá se pueda", señaló García en la declaración que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales de ARMYs mexicanos.

Aunque no ofreció detalles sobre con quién se estarían realizando los acercamientos ni el estado real de las negociaciones, dejó claro que existe una intención por parte del gobierno estatal de atraer eventos de talla internacional.

Ante esto, fans regiomontanos y de otros estados del norte del país celebraron las palabras del gobernador, recordando que Monterrey cuenta con la infraestructura necesaria para albergar conciertos masivos: estadios modernos, recintos especializados y una sólida conectividad aérea y terrestre.

Más allá del entusiasmo musical, la posible llegada de BTS tendría un impacto económico considerable. La movilización de miles de personas, incluidos fans que viajarían desde otras entidades o incluso del extranjero, representaría una importante derrama económica en sectores como hotelería, transporte, restaurantes y comercio local.

Por ahora, es importante subrayar que no existe confirmación oficial por parte de los organizadores de la gira sobre fechas adicionales en México. Todo se mantiene en el terreno de la gestión y la expectativa.

Aun así, las declaraciones de Samuel García han abierto la puerta a la esperanza y han colocado a Monterrey en el radar de los fans.

EL IMPACTO MUNDIAL DE BTS

BTS, considerado uno de los grupos más influyentes del K-pop a nivel global, mantiene una base sólida de seguidores en México desde hace años.

Su regreso a los escenarios es uno de los eventos musicales más esperados de 2025, especialmente tras el periodo en el que varios de sus integrantes cumplieron compromisos individuales.

ARMY MÉXICO VS. TICKETMASTER

Asimismo, seguidores de la banda se encuentran impulsando una campaña en redes sociales para pedir a Ocesa y Ticketmaster que, previo a la preventa, se den a conocer los precios oficiales de los boletos.

Además, manifestaron su rechazo a la aplicación de tarifas dinámicas, al considerar que este sistema encarece de forma injusta el acceso a los conciertos.

Por ahora, la ilusión sigue viva: Monterrey espera, ARMY presiona y la posibilidad de ver a BTS en el norte del país continúa abierta. Porque si algo ha demostrado el fandom, es que cuando se organiza... hace ruido, y del bueno.