Así se verá BTS desde todos los ángulos del escenario 360° en el estadio GNP Seguros en la CDMX ¿Cuál sección elegir?

El regreso de BTS a México tiene al fandom en total euforia. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se presentarán en el Estadio GNP Seguros los próximos 7, 9 y 10 de mayo como parte de su "BTS World Tour 2026", una gira que marcará un antes y un después por su ambiciosa producción en modo 360 grados.

ESCENARIO 360 Y LAS VISTAS QUE TENDRÁ EL CONCIERTO DE BTS

Aunque el mapa oficial para México aún no se ha publicado, los modelos revelados en Corea del Sur, Estados Unidos y España ya han permitido a los fans darse una idea muy clara de lo que viene.

Se espera que sea un escenario en forma de X, con cuatro grandes torres y pasarelas que conectan todos los extremos. Esto significa que BTS no tendrá un frente fijo, sino que actuará mirando hacia todos los lados, permitiendo que miles de personas tengan una vista cercana sin importar dónde estén sentadas.

Este concepto ha causado sensación en redes sociales porque rompe con la lógica tradicional de "lugar bueno" y "lugar malo".

En un escenario 360°, no existe la parte trasera, y cada sección del estadio tiene momentos privilegiados cuando los integrantes recorren las pasarelas y se detienen a interactuar con su público.

¿CÓMO SE VERÁ EL CONCIERTO DESDE CADA ZONA DEL ESTADIO GNP?

Para entender mejor cómo funcionará la experiencia, los fans han tomado como referencia los conciertos de Metallica en septiembre de 2024, que utilizaron un escenario central similar dentro del mismo estadio.

La diferencia clave es que BTS tendrá pasarelas, y además el público contará exclusivamente con asientos asignados, lo que garantiza más orden y mejor visibilidad.

PISTA O ZONA BAJA

Aquí la experiencia dependerá de la organización final. Si hay zonas platino con asientos, será una de las áreas más codiciadas, ya que los integrantes pasarán muy cerca del público al recorrer las pasarelas. La distancia entre filas permitirá una vista mucho más limpia que en un show de acceso general.

GRADAS INFERIORES

Probablemente la joya de la corona. Estas gradas ofrecen una vista panorámica perfecta del escenario en X, sin perder cercanía cuando BTS se acerque a cada brazo del escenario. Es el punto donde se combinan detalle y perspectiva, por lo que se espera que estas secciones tengan los precios más altos.

GRADAS SUPERIORES

Aquí no se verán los rostros con el mismo nivel de detalle, pero en un show 360° esto se convierte en una ventaja: desde arriba se puede apreciar todo el diseño escénico, las coreografías, las pantallas y los efectos especiales. Es el lugar ideal para quien quiere vivir el espectáculo completo.

FECHAS DE VENTA DE BOLETOS PARA BTS EN MÉXICO

La venta de boletos iniciará con la preventa ARMY MEMBERSHIP el 22 de enero a las 9:00 a.m. para las fechas del 7 y 9 de mayo. Para el concierto del día 10, la preventa será el 23 de enero a la misma hora.

La membresía tiene un costo aproximado de 350 a 450 pesos y se adquiere en Weverse.

La venta general será el 24 de enero a las 9:00 a.m., a través de la boletera oficial. Se recomienda ingresar a la sala de espera al menos 30 minutos antes y hacerlo desde un solo navegador.

Con un escenario 360°, BTS garantiza un espectáculo sin precedentes en México como solo ellos lo saben hacer, tiñendo de morado cada rincón del estadio GNP en la Ciudad de México durante tres días.