Belinda reacciona ante el embarazo de Cazzu y Nodal

La cantante de origen argentino, se presentó en concierto en Buenos Aires, donde al arribar al escenario mostró su pancita de embrazo, lo que provocó una gran ovación por parte del público y la noticia luego corrió por todas las redes sociales.

A la par, Christian Nodal se encargó de confirmar la noticia en un concierto celebrado en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, diciendo "Ya no soy papacito, ahora sí seré papá".

El discurso lo ofreció con bebida en mano, agradeciendo a todos los que siempre estaban apoyándoles en todo. La noticia pronto dio la vuelta en las redes sociales y los seguidores no dudaron en vigilar la respuesta de Belinda.

Tras darse a conocer la noticia, inmediatamente después la cantante quien fuera novia de Nodal compartió un video en su cuenta de TikTok donde luce el vientre plano, poniéndose de perfil como lo había hecho Cazzu para mostrar su avanzado embarazo.

Las reacciones no se hicieron esperar y algunos comentarios hacia Belinda furon, "Casual, anuncian bebé y sale la empoderada Beli a opacar", "Cómo cuando te intentas vestir como la nueva socia y querida de tu ex... por que no soportas...", "Pudo haber estado bonito él bebe", fueron algunos de los mensajes.