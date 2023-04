Adrián Marcelo es investigado por presunto abuso sexual

Asimismo acusa a otro hombre de nombre Miguel, quien dice era su mejor amigo, sin embargo tras una fiesta a la que acudieron en 2019 y consumir alcohol en exceso; al retirarse a descansar junto con otra pareja de amigos.

La joven señala en su publicación que su "mejor amigo" aprovechó la situación de que ella estaba muy alcoholizada y solo recuerda que durante la noche que Miguel la tocaba con su mano en la pierna, pero al estar tan cansada ella no respondió; y en la mañana ella despertó muy confundida en tanto que su "amigo" se mostraba culpable.

Al llegar a su casa, Carolina se sentía muy confundida y traicionada por todo lo que había pasado, por lo que decidió terminar con aquella amistad con la persona que la había manoseado mientras dormía, aprovechándose del cariño que existía.

En tanto que de Adrián Marcelo dijo que un día se citaron, en febrero del año anterior, para platicar sobre la relación de noviazgo que habían tenido y dejar algunas cosas en claro.

Carolina explica que el youtuber le propuso que la charla la tuvieran en un departamento, pero ella no aceptó, así que sólo se vieron el auto de él.

Relata que cuando ella comenzó a hablar sobre cómo se sentía por lo que habían vivido juntos y de los mal tratos que había recibido de parte de él; este simplemente la ignoró y empezó a masturbarse frente a ella, la forzó a besarse, le pidió que tuvieran relaciones, a lo que ella se negó, y continuó denigrándola verbalmente.

Ante tal situación la joven optó por retirarse del lugar y decidió hacerlo público, luego de algún tiempo de sentirse culpable por los dos casos de abuso que había vivido, y así tratar de evitar que otra mujer pase por algo similar, instó a que no se debe tener miedo en una situación así, que lo mejor es revelar los hechos y que no deben sentirse culpables, ellas no son las responsables.

La víctima señala que sabe lo difícil que será el dar a conocer esta situación sobre todo porque uno de ellos es una figura pública, y el poder social que eso implica, sin embargo, menciona que no es con el fin de afectar su imagen u obtener algún beneficio económico, simplemente es por dejar de sentirse responsable y librarse del terror que pasó por guardar silencio.

Luego de tener conocimiento de esta publicación, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León informó que abrió una carpeta de investigación sobre el caso de abuso de índole sexual contra el conductor Adrián Marcelo y el otro sujeto de nombre Miguel cometido en contra de la joven Carolina en 2022 y 2019, respectivamente.