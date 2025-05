Vecinos de la colonia Miravalle de Ciudad Obregón exigen solución a basurero

Señalando la problemática de la calle Valle de Oroz, en los límites de la colonia Municipio Libre, el comité de vecinos de la Ampliación Miravalle advierten que en el tramo de dicha vialidad comprendido por las calles Jalisco y Sinaloa, existe un baldío que está lleno de basura y escombro, además de que se ha convertido en un lugar de invasión y quema de residuos.

Francisco Coronado, portavoz de los residentes de la zona, explicó que las malas condiciones en el lugar se han tenido desde hace años, y aun cuando se ha solicitado la intervención del Ayuntamiento, no se ha podido concretar una solución.

"Hace un par de administraciones acudimos al Ayuntamiento y nos dijeron que en esa calle no se podía hacer nada, ya que incluso no está autorizada como vialidad, nos dijeron que para ellos no ni siquiera debiera ser una calle, pero es un constante problema, vienen y tiran perros muertos, nos habían donado por parte del municipio árboles, pero con las constantes quemas que hacen aquí, ya solo quedan dos en pie, por eso pedimos el apoyo", señaló.

Del mismo modo, explicó que ante la falta de apoyo que se ha tenido el comité de vecinos planteó hacer una denuncia y organizar una protesta para exigir el cierre de la calle o que el Ayuntamiento asuma su mantenimiento, y en caso de no tener respuesta podrían llegar a organizar el cierre de vialidades a fin de que se visualice el problema.

Finalmente, aclaró que o se trata de llegar a tal punto, ni es estar en contra de la administración municipal, señalando que se encuentran abiertos al diálogo en busca de una solución en beneficio de los propios habitantes.